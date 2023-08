Hilaria Baldwin revela la nota que hizo llegar a Alec Baldwin justo antes de ir al altar en su boda

No cabe duda que Alec e Hilaria Baldwin son una de las parejas más estables de Hollywood. El matrimonio ha pasado por momentos muy duros como la muerte de la directora de fotografía de la película 'Rust', Halyna Hutchins, donde Hilaria ha sido el mayor apoyo para el actor.

Más allá de eso, hace unas semanas, el pasado 30 de junio, celebraban su 11 aniversario de boda. Y, ahora, Hilaria ha sorprendido confesando que le escribió una carta a Alec el día de su boda y que le entregó un amigo suyo justo antes de ir al altar.

"Le pedí a mis padres que trajeran de su ciudad una pequeña caja de plata antigua en la que escribí una carta y la doblé", confiesa al medio 'People'.

Para después comentar el consejo que quería transmitirle a su futuro marido: "Escribí lo emocionada que estaba de casarme con él y que deberíamos estar lo más presentes posible en la ceremonia porque será muy rápida y fugaz y es un momento muy importante en nuestras vidas".

"Fue muy significativo tener esta intención de estar presente en nuestras mentes en un día que cambia la vida", sigue diciendo.

Para después recordar que su boda no fue para nada un evento muy organizado: "No tenía un planificador de bodas y mis amigos me ayudaron a planificarla", recuerda. "'No me importaba la vajilla y las flores y los colores. Pensé: buena comida, música, vino, gente. . . ¡está todo bien!".

"Nuestro DJ era un hombre que conocí saliendo con mis amigos en pequeños bares de Brooklyn. Fue un concierto completamente diferente para él y exactamente lo que quería: ¡combinar nuestros mundos!".

Alec e Hilaria se conocieron en febrero del año 2011 en un restaurante en Nueva York: "El se acercó, cogió mi mano y dijo: 'Tengo que conocerte'", confesó Hilaria a 'New York Times'.

Desde entonces han sido una pareja muy sólida que cuenta con, nada más y nada menos que, 11 hijos. Tres niñas: Ilaria Catalina Irena, María Lucía Victoria y Carmen Gabriela. Y cuatro niños: Eduardo Pao Lucas, Rafael Thomas, Leonardo Ángel Charles y Romeo Alejandro David .