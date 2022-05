La precuela de 'Los Juegos del Hambre' está cogiendo forma en las últimas semanas tras su primer avance el pasado abril en la CinemaCon. 'Balada de pájaros cantores y serpientes' continuará, haciendo retrospectiva, el fenómeno que supusieron las cuatro entregas anteriores protagonizadas por Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson.

Al anuncio oficial del desarrollo de la película, le siguió la noticia del actor que dará vida al joven Coriolanus Snow, el inglés de 27 años Tom Blyth.

Y ahora, a este intérprete podría unírsele Rachel Zegler, la estrella de 'West Side Story' y la próxima Blancanieves. La actriz ha dado rienda suelta a los rumores después de publicar un tuit que los fans han relacionado directamente con Lucy Gray Baird, un personaje principal en la novela de Suzanne Collins.

Los más atentos han advertido de que las palabras escogidas por Zegler es un acróstico que forma el nombre de 'Lucy Gray Baird'. La versión original del tuit es "Listen up... Can y'all grow restfully? Are you becoming an individual resting decisively?". El mensaje, de primeras totalmente críptico, disparó las teorías hasta que los más atentos descubrieron el guiño.

Su participación en la cinta no ha sido confirmada aún, aunque también ha trascendido varios 'me gusta' a publicaciones sobre su futuro profesional. "Es oficial. No tengo idea de cuál es tu próximo movimiento", dijo un usuario, a lo que la actriz de 21 años le respondió "he alcanzado mi punto máximo".

¿Quién es Lucy Gray Baird, el posible papel de Rachel Zegler?

Si los rumores son ciertos, Zegler interpretará a la protagonista Lucy Gray Baird, el tributo femenino del Distrito 12 en los décimos Juegos del Hambre que se organizaron en Panem. Su mentor fue Coriolanus Snow y los libros la describen como una persona confiada, descarada y carismática.

Uno de los rasgos más importantes de Lucy es su preciosa voz a la hora de cantar, algo en lo que coincide con Rachel Zegler. Aunque, por otro lado también se le describe como una persona negra, algo que chocaría con la elección de la actriz ya que es latina.

La historia se ambientará décadas antes de los eventos de las películas de Jennifer Lawrence.

La precuela tiene previsto estrenarse el 17 de noviembre de 2023, cuya sinopsis nos cuenta la vida del joven Snow y su ascenso al poder siendo una persona poco relevante hasta ese entonces en el Capitolio.

