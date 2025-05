Actores muy conocidos que no sabías que empezaron de niños: De Jake Gyllenhaal a Timothée Chalamet o Scarlett Johansson

Melody no es la única estrella que empezó de niña. Si bien la cantante de Esa Diva se decantó por la música (aunque hizo sus pinitos en la tele), muchas otras estrellas de Hollywood se pusieron delante de los focos y las cámaras desde muy pequeños y de ahí no les movieron. No es fácil aguantar en la industria del entretenimiento durante décadas, pero gente como Christian Bale o Jake Gyllenhaal lo han conseguido. También Scarlett Johansson, quien coincidió en su primera película con otra estrella infantil que luego protagonizará una saga mítica y taquillera.

Elisabeth Moss

Elisabeth Moss acaba de concluir la serie El cuento de la criada tras seis temporadas, con un papel, June, que le ha dado premios y reconocimiento, aunque antes de eso se pasó por otra serie de prestigio, Mad Men. Sin embargo, su carrera interpretativa tiene mucho recorrido antes de estas dos ficciones televisivas: Moss comenzó a los 8 años en proyectos como Bar Girls y Golpes de suerte. Desde entonces, no ha parado de trabajar.

Ben Affleck

También tenía 8 años Ben Affleck cuando participó, durante 13 episodios, en un programa educativo de la televisión pública PBS llamado The Voyage of the Mimi. Durante los siguientes años tuvo pequeños papeles en diferentes proyectos, ya como actor, como la película Campos de Sueño (donde solo era un extra) en la que coincidió con su ahora gran amigo Matt Damon. Su primer papel importante, en cambio, fue en la película Colegio privado, donde compartía reparto con Brendan Fraser, Chris O'Donnell y, de nuevo, Matt Damon.

Christian Bale

El reconocidísimo actor británico Christian Bale, ganador del Oscar por The Fighter (y nominado en otras tres ocasiones) y uno de los Batman más aplaudidos, dio su saltó al cine con solo 11 años en la película El imperio del sol de Steven Spielberg, donde encarnaba a un niño cuya vida se hacía añicos cuando el ejército japonés ocupaba Shanghai en 1941 y era llevado a un campo de concentración. Sin embargo, no fue su primer papel, ya que un año antes había hecho una tv-movie titulada Anastasia: The Mystery of Anna. Su interpretación aquí fue clave para que Spielberg le fichase.

Jonathan Bailey

Gracias a Los Bridgerton, Wicked y muy pronto también por Jurassic World: El renacer, Jonathan Bailey se ha convertido en uno de los hombres del momento. Lo que mucha gente no sabe sobre este apuesto caballero es que también comenzó muy joven: su primer papel fue a los 7 años en una representación de Un cuento de Navidad de la Royal Shakespeare Company y, un año después, apareció en la serie Bramwell. Mirad qué carita.

Scarlett Johansson

Considerada una de las actrices mejor pagadas de Hollywood -no solo por sus papeles en el cine sino también por jugosas campañas publicitarias-, Scarlett Johansson ha participado en películas como Match Point, Las hermanas Bolena o Historia de un matrimonio, además de ser la Viuda Negra de Marvel. Como Bailey, también empezó en el teatro: lo hizo a los 8 años en una obra off-Broadway y a los nueve participó en su primera película, titulada Un muchacho llamado Norte, donde tenía un breve papel.

Elijah Wood

¿Y quién era ese muchacho de la película Un muchacho llamado Norte? Pues era otro que Elijah Wood, quien mucho antes de hacerse mundialmente famoso como Frodo Bolsón en la saga de El señor de los anillos fue un niño actor, empezando con 9 años. Trabajó en un montón de proyectos como Las aventuras de Huckleberry Finn, Eternamente joven o La fuerza de la ilusión. Aunque hubo una película suya que, sin duda, nos dejó un traumita a quienes la vimos: El buen hijo. Ahí interpretaba a un niño que se quedaba huérfano y se iba a vivir con sus tíos y su primo, que resultaba ser un demoniaco Macaulay Culkin. Pero no demoniaco gracioso al estilo de Este chico es un demonio, maligno de verdad. ¿La escena final en el acantilado? Pelos de punta.

Timothée Chalamet

Cuando hizo Call me by your name, Timothée Chalamet tenía ya 20 años (a pesar de que Elio, su personaje, tenía 17 en la ficción) y se convirtió en una estrella, logrando incluso la nominación al Oscar. No obstante, ya tenía experiencia en la interpretación. Su primer papel fue en la serie Ley y orden, aunque ahí no hacía demasiado: era un niño que la policía encontraba muerto en el suelo en la escena del crimen. Después, apareció en la serie Royal Pains con 12 años, dando vida durante cuatro episodios a Luke, un adolescente friki y torpe. Últimamente le hemos visto en Dune y Un completo desconocido.

Jake Gyllenhaal

La película Cowboys de ciudad, una comedia de 1991, fue donde debutó Jake Gyllenhaal como uno de los hijos de Billy Crystal. Tenía 11 años por aquel entonces. Durante los noventa seguiría trabajando en el reparto de títulos como Una mujer peligrosa, junto a Debra Winger, o la serie Homicidio, aunque sería ya en la siguiente década cuando su popularidad estallaría al protagonizar en 2001 Donnie Darko. Con los años llegarían muchos otros éxitos como Brokeback Mountain, Prisioneros o Nightcrawler.

Kirsten Dunst

La actriz Kirsten Dunst empezó su carrera con buen pie, trabajando por Brian de Palma en la película La hoguera de las vanidades, cuando solo contaba con 8 años. Y su racha no acabó ahí, pues entre la niñez y la adolescencia también formó parte de Entrevista con el vampiro, Mujercitas o Jumanji. Su carrera sigue muy activa: en 2022 fue nominada al Oscar por El poder del perro y el año pasado estrenó la aplaudida Civil War.