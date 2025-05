Actores que abandonaron (o despidieron) a mitad del rodaje: de Megan Fox a Sylvester Stallone

Desde que se anuncia el fichaje de una superestrella hasta que la película llega a las salas de cine, pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, que un director deteste el trabajo de la persona que ha contratado y opte por despedirlo o que sea el propio protagonista quien decida poner pies en polvorosa. Hoy repasamos algunos casos de actores de Hollywood que abandonaron el barco en mitad de rodaje o cuando el proyecto ya estaba en marcha.

Sylvester Stallone

Sylvester Stallone | Gtres

Aunque ahora todos recordamos Superdetective en Hollywood con Eddie Murphy como protagonista, en realidad la cinta iba a estar liderada por Sylvester Stallone, quien abandonó el proyecto con la preproducción lista y solo quince días antes de empezar a rodar. ¿La razón? No le gustaba el tono cómico que tenía, según recogió en su momento The New York Times. Así, el estudio Paramount entró en pánico porque habían trabajado ocho años en el proyecto y llevaban dos millones de dólares invertidos, pero sus productores fueron hábiles y lograron convencer a Murphy en menos de 48 horas.

Harvey Keitel

Harvey Keitel | Gtres

Bien es sabido que el rodaje de Apocalypse Now fue uno de los más turbulentos en la historia del cine y, por supuesto, cuenta con un actor que salió a mitad de la película. Aunque Francis Ford Coppola siempre quiso que Martin Sheen interpretase a Benjamin L. Willard, este estaba ocupado con otro proyecto, así que el papel recayó en Harvey Keitel. Pero al director no le gustó su interpretación, demasiado introspectiva, así que paralizó el rodaje y se retomó cuando Martin Sheen pudo encajarlo en su agenda. Se dice que Sheen se metió tanto en el papel que estuvo a punto de suicidarse.

Eyes Wide Shut

El de Eyes Wide Shut es otro rodaje con fama de complicado y, de hecho, se alargó de forma insólita hasta los 400 días (cuando muchas películas se hacen en apenas unas semanas o, como mucho, un par de meses). Y entre lo que ahí pasó hubo también una sustitución de un actor, precisamente del mismo Harvey Keitel, que ya había rodado la mayor parte del papel de Victor Ziegler que luego haría Sydney Pollack.

Primero se dio una explicación que tenía que ver con que Stanley Kubrick necesitaba hacer unas regrabaciones y Keitel ya no estaba disponible, pero luego se dio otra versión: que ambos se habían peleado porque el actor llegaba siempre tarde y provocaba retrasos en el rodaje, lo que sacaba de sus casillas al director. Tiempo después, Keitel confirmó que había sido despedido por Kubrick.

Samantha Morton

Samantha Morton | Gtres

También es muy sonado el caso de Samantha Morton y Her. La actriz de Minority Report y The Walking Dead era quien ponía la voz inicialmente a la inteligencia artificial de la que se enamora Joaquin Phoenix, la cual, de hecho, se llama Samantha. La película, por tanto, se grabó por completo con Morton poniendo voz a este personaje, pero cuando se llegó a la fase de posproducción se pensó que no encajaba bien esa voz con la historia. No era un problema difícil de solucionar, ya que como es un personaje que nunca se ve en pantalla, no hacía falta regrabar escenas, solo grabar de nuevo la voz. Así, el director Spike Jonze pensó en Scarlett Johansson para dar forma a la IA, aunque esta mantuvo el nombre de Samantha.

Charlie Hunnam

Charlie Hunnam | Getty

Jamie Dornan terminó siendo el protagonista de la adaptación de Cincuenta sombras de Grey que se convertiría en un enorme éxito de taquilla, pero no era el elegido inicialmente para el papel de Christian Grey. En su lugar, se había seleccionado a Charlie Hunnam, estrella de Hijos de la anarquía, que tuvo finalmente que salir del proyecto por un conflicto de agenda. Según explicó Hunnam, se había comprometido con Guillermo del Toro a participar en la película La cumbre escarlata (en la que ni siquiera era el absoluto protagonista) y su palabra pesó más a la hora de elegir que el posible salto de popularidad que le daría Grey.

Julianne Moore

Julianne Moore | GTRES

Melissa McCarthy logró la nominación al Oscar por la película ¿Podrás perdonarme algún día?, donde interpreta a un personaje real, una biógrafa en decadencia que empieza a falsificar cartas de escritores y famosos fallecidos para pagar sus deudas. Sin embargo, este papel no iba a ser para ella, sino para Julianne Moore. Lo contó la actriz de La habitación de al lado en el programa de Andy Cohen.

"A Nicole Holofcener [guionista de la película] no le gustó lo que estaba haciendo. Estábamos ensayando, haciendo la preproducción y demás, y su idea del personaje era diferente a la mía, así que me despidió", explicó. Más adelante, Richard E. Grant, coprotagonista de la cinta, amplió: "Julianne Moore quería usar un fat suit [un traje que simula tener mucho más peso] y una nariz postiza para interpretar a Lee Israel, y Nicole Holofcener le dijo: No vas a hacer eso".

Jean-Claude Van Damme

Jean-Claude Van Damme | Gtres

No está muy claro si Jean-Claude Van Damme se fue del rodaje de Depreador o si lo echaron. Él iba a ser el mismísimo "predator", que inicialmente iba a tener sus movimientos "tipo ninja" e iba a repartir mamporros como si supiese artes marciales. Pero cuando Van Damme llegó al rodaje, en plena selva, se encontró que no tenía libertad de movimiento, embutido en un traje de goma grueso de un bicho bastante más grande que él, de modo que su cabeza le llegaba al cuerpo del muñeco y los brazos a los antebrazos.

No le gustó la experiencia y terminó saliendo del proyecto y reajustándose cómo sería el monstruo hasta llegar a la versión que conocemos, interpretado por Kevin Peter Hall, quien medía 2,19 metros y venía de encarnar al bigfoot de la serie Harry y los Hendersons. Como decíamos, lo que no está claro es cómo se produjo la salida de Jean-Claude: según la versión de Jesse Ventura (otro de los protagonistas), Van Damme habría herido a propósito a uno de los especialistas para así provocar su despido.

Megan Fox

Megan Fox | Getty

En el caso de Megan Fox, no dejó una película a mitad, pero sí una franquicia. Transformers la encumbró al estrellato, siendo en esta película el interés amoroso de Shia LaBeouf, rol que volvería a interpretar en Transformers: La venganza de los caídos. Sin embargo, no continuaría en la saga por culpa de unas incendiarias declaraciones que hizo contra el director Michael Bay.

"Es como Napoleón y quiere crearse una reputación de loco infame y demente. Quiere ser como Hitler en sus sets, y lo es. Así que es una pesadilla trabajar con él, pero cuando lo sacas del set, y no está en modo director, disfruto mucho de su personalidad porque es muy torpe, desesperadamente torpe. No tiene ninguna habilidad social. Y es entrañable verlo", dijo a Wonderland Magazine. Estas palabras sentaron muy mal no solo a Bay, sino también a Steven Spielberg, productor de Transformers, quien fue quien tomó la decisión de despedir a Fox.