El actor con el que Rebel Wilson perdió la virginidad a los 35 años, obligado en directo a leer la anécdota

El actor y humorista Mickey Gooch Jr., expareja de Rebel Wilson, ha vivido una situación verdaderamente surrealista durante la última función del espectáculo neoyorquino Celebrity Autobiography en el Teatro Shubert de Broadway.

La obra, que consiste en que varios rostros conocidos lean textualmente pasajes reales de las memorias de otras estrellas, guardaba una curiosa encerrona para el cómico.

Sin recibir ningún aviso previo, Gooch Jr. fue invitado a subir al escenario por su compañera Kathy Griffin para leer extractos de Rebel Rising, la autobiografía de Rebel Wilson. Lo que no esperaba es que le tocaría recitar en voz alta el capítulo titulado "Late Bloomer", donde la actriz detalla minuciosamente cómo perdió la virginidad con él a los 35 años.

Ante la atónita mirada del público, Griffin comenzó a leer las palabras exactas escritas de la humorista: "Micks, sé que esto podría ser una novedad para ti si estás leyendo esto, pero sí, perdí mi virginidad contigo. Y fuiste un gran amante".

Lejos de pasar un mal trago o mostrarse incómodo, el intérprete reaccionó con total deportividad y sentido del humor, soltando un sonoro "¡Ayyy!" y dando un puñetazo al aire en señal de victoria que desató las carcajadas del teatro.

Tras la función, Gooch Jr. se sinceró sobre la tremenda broma que le habían gastado: "Fue una forma bastante surrealista de hacer mi debut en Broadway. Supongo que, literalmente, he perdido mi virginidad de Broadway", bromea.

Rebel Wilson | Getty

Ambos actores mantuvieron un breve pero apasionado romance en el año 2015 tras conocerse en el rodaje de la comedia Cómo ser soltera, y aunque rompieron de forma amistosa ese mismo año, siempre han conservado una excelente relación de amistad.

Actualmente, las vidas de ambos han tomado caminos muy distintos, especialmente la de la intérprete, que en los últimos meses ha estado de plena actualidad en los juzgados debido a que Rebel Wilson se ha defendido en los tribunales y ha negado rotundamente haber difamado a los productores de su última película.

En el terreno sentimental, lo último relevante sobre Wilson ha sido su boda en Italia en septiembre de 2024 con la diseñadora Ramona Agruma, con quien ahora comparte la crianza de sus dos hijas.