Milly Alcock, envuelta en una polémica por hablar de la sexualidad queer de Supergirl

Milly Alcock se ha convertido en el centro de todas las miradas ante el estreno de su nueva película, Supergirl, el próximo 26 de junio.

Durante la gira promocional del esperado proyecto de DC Studios preguntaron a la actriz de 26 años sobre si Kara Zor-El era un personaje queer. Alcock no dudó en responder con total sinceridad, explicando que la trama no incluye ningún interés romántico tradicional masculino: "Lo que hace hermosa a esta película es que no se centra en un hombre, no se centra en el amor en absoluto. Realmente no lo sé. No lo sé. No lo sé. Probablemente le gustan ambos sexos".

Lejos de zanjar la polémica, la intérprete insistió en su visión del personaje explicando que no se ajusta a los estereotipos convencionales de la feminidad, lo que justifica su gran conexión con el colectivo LGBTIQ+.

De hecho, confesó que ella misma tiene una interpretación muy abierta sobre la superheroína: "Yo también pensé algo parecido. Pensé... Ella haría lo que quisiera al respecto".

Sus palabras han provocado una enorme división de opiniones entre los que aplauden este nuevo enfoque y los sectores más críticos, que temen que la controversia termine pasando factura a la recaudación de la película en taquilla tras registrarse unos datos de seguimiento iniciales bastante débiles.

Ante los ataques, la actriz se ha mantenido muy firme y desafiante: "[La crítica] viene de mucha gente cuyos perfiles no tienen foto, que son cuentas desechables, o el nombre de alguien y luego 'Padre de cuatro, cristiano', que me parece divertidísimo. Quiero decir, ¿la opinión de quién te importa realmente? Si estás cabreando a la gente adecuada, ¡vas por buen camino!".