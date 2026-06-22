El momento público en el que Zendaya se enamoró de Tom Holland: "No solo es sexy, también muy talentoso"

Tras confirmarse la gran noticia de que Tom Holland ha confirmado su boda secreta con Zendaya en la alfombra roja de su última película, ahora ha salido a la luz el instante exacto en el que la actriz de Euphoria cayó rendida a los pies del británico.

Según desvelan fuentes de su entorno más cercano a The Mail on Sunday, Zendaya se enamoró perdidamente de Holland al verle bailar vestido con pantalones cortos de cuero negro, peluca y tacones en el programa de telerrealidad estadounidense Lip Sync Battle en mayo de 2017.

Aquella arriesgada imitación del éxito Umbrella de Rihanna, que acumuló más de 173 millones de visitas en YouTube, fue el detonante real que, según sus amigos, "consiguió que ella se casara".

Una persona muy cercana a la estrella ha desvelado lo que la propia Zendaya admitió en la intimidad: "No solo es sexy, sino que demuestra lo increíblemente talentoso que es. Se necesita mucha confianza para que un hombre heterosexual se vista de drag".

Un gesto que rompió los prejuicios de quienes dudaban del actor tras ser elegido para encarnar al superhéroe de Marvel: "Cuando lo anunciaron como SpiderMan, la gente se sorprendió porque es un poco débil. Pero lo que le falta en estatura lo compensa con creces en talento".

En el propio programa televisivo ya quedó registrada la cara de admiración de la actriz, una escena que, según su entorno, "seguro que es algo que les enseñarán a sus hijos algún día".