Las temáticas de Atresmedia, Neox, Nova, Mega y Atreseries, crecen a su mejor dato en un año

Nova (2%), cadena femenina líder con un hito en agosto

Nova alcanza un 2% de cuota, su mejor dato del año, y repite como la cadena femenina líder, de nuevo a una gran ventaja sobre su inmediata competidora (+0,9 puntos), la mayor distancia desde diciembre de 2020 y la más alta de la historia en un mes de agosto. Es la cadena líder de la tarde (3,1%) y el Prime Time L-V (2,4%) temático.

Un mes más, tiene las series más vistas de la televisión temática con Emanet (2,8% y 236.000), Cuidado con el ángel (2,9% y 221.000), Cuento de una noche (2,7% y 215.000), Mañana es para siempre (3,1% y 212.000), el reestreno de La sombra del pasado (3,1% y 212.000) y Abismo de pasión (2,7% y 204.000), mientras que vuelven a obtener un gran seguimiento La tormenta (1,8% y 145.000), Cabo (1,5% y 113.000) y Esposa joven (1,6% y 74.000).

Neox (2,1%) también sube a su mejor dato en un año

Neox (2,1%) logra una destacada subida (+0,4 puntos respecto a julio) y logra su mejor dato en un año (agosto 2025). Es la temática líder de la Sobremesa (2,4%) y entre el público de 35-44 años (4,1%). También obtiene buenos datos entre el público joven (4%) y en 25-34 años (4,1%), además del Target comercial (2,9%), donde consigue su mejor dato en casi tres años (septiembre 2023).

Los contenidos más vistos del canal son The big bang theory (2,6% y 189.000), que firma su mejor mes del año y es líder en Target Comercial (4,4%), Los Simpson (2,3% y 177.000), líder de su franja y también en Target Comercial (4%), además de la serie animada más vista de la TV, así como su oferta de Cine (2,3% y 150.000).

Mega (1,2%), en crecimiento y cadena de referencia entre el público masculino

Mega (1,2%) también crece (+0,1 puntos que en julio) y continúa como la temática de referencia entre el público masculino. Los contenidos más vistos del canal en el mes son Batalla de restaurantes (1,9% y 145.000), Pesadilla en la cocina USA los fines de semana (1,3% y 91.000) y Aislados (1,2% y 91.000).

Atreseries (2%), récord en dos años y de nuevo líder entre las cadenas de nueva creación, además de líder del prime time

Atreseries (2%) logra, asimismo, subir hasta su mejor mes en un año (agosto 2025), lidera el prime time y continúa como la cadena de nueva creación líder. También es líder del Prime Time en fin de semana (2,4%). En el top del canal se encuentran Bright minds (2,5% y 172.000), The mysteries of Laura (2,5% y 163.000) y Crimen en el pacífico (2,4% y 148.000).