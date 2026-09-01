laSexta sube y consolida su posición como referente informativo

laSexta, por su parte, destaca en agosto subiendo al 5,2% de cuota (+0,3 puntos respecto al mes anterior). En Prime Time (+0,9 puntos) y Late Night (+1,7 puntos) sube significativamente, siendo las franjas donde más lo hace, así como en Target Comercial (+0,8 puntos).

En agosto, vuelve a destacar como referente informativo con su intensa cobertura dedicada a la actualidad en un agosto marcado por las consecuencias de la entrada masiva de migrantes a Ceuta. De hecho, este mes lo más visto del canal es laSexta Noticias, que crece respecto a hace un año.

La última semana del mes regresa a las mañanas de la cadena Aruser@s y lo hace siendo líder sobre sus competidores privados con una media en sus primeros programas del mes del 11,6% de cuota.

Sus programas de actualidad y tarde, Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde de Verano vuelven a ser los de mayor aportación a la cadena y se consolidan entre los más seguidos del canal.

laSexta (5,2%) sube, creciendo especialmente en Prime Time y el Target Comercial

En un mes marcado por la crisis migratoria de Ceuta, consolida su posición de referente con laSexta Noticias en crecimiento y como lo más visto de la cadena

· Aruser@s (11,6% y 240.000) inicia la temporada siendo líder sobre sus competidores privados y es el programa con mayor cuota de la cadena. Es líder absoluto entre los públicos de 55-64 años (17,5%) y destaca también en Target Comercial (15,7%)

· Al Rojo Vivo (6,4% y 227.000) continúa siendo uno de los programas más competitivos de la cadena y también entre los de mayor aportación. Consigue cada mañana casi 1,6 millones de espectadores únicos

· laSexta Noticias (6,9% y 479.000) se sitúa como lo más visto de la cadena en agosto, mejorando sus resultandos respecto a hace un año, tanto en cuota como en seguidores y congrega cada día a más de un millón de espectadores únicos

o laSexta Noticias 14H L-V (7,1% y 538.000) es lo más visto de la cadena este mes de agosto, consiguiendo 1.050.000 espectadores únicos cada día

o laSexta Noticias 20H L-V (6,5% y 443.000) mejora sus datos respecto a hace un año y vuelve a imponerse a la segunda edición de su inmediato competidor (+1,2 puntos), registrando en cada emisión del mes 940.000 espectadores únicos de media

o laSexta Noticias Fin de Semana crece tanto respecto al mes pasado como con relación a hace un año hasta su mejor agosto en 6 años (2020). Las 14H (7,9% y 500.000) logra su mejor agosto en 4 años y es la edición más competitiva de la cadena y la de las 20H (6,3% y 430.000) firma su mejor agosto en 6 años

· Más Vale Tarde de verano (5,1% y 356.000) repite como el programa de mayor aportación a la cadena. Destaca en Target Comercial, subiendo al 7% de cuota y superando a su inmediato competidor. Es el programa diario de la cadena con mayor número de espectadores únicos, con 1,8 millones cada día

· laSexta Xplica (4,9% y 303.000) crece en cerca de +1 punto respecto al mes pasado y vuelve a ser el programa con más espectadores únicos de la cadena con 2,6 millones

· Zapeando (5,6% y 461.000) mejora respecto a hace un año (+0,4 puntos) y vuelve a sobresalir en Target Comercial con un 9,2% de cuota. Logra 1,3 millones de espectadores únicos cada día

· El Taquillazo (5,3% y 372.000) es líder sobre su inmediato competidor