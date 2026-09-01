Antena 3 crece y se alza como la TV líder absoluta en agosto

Antena 3 lidera agosto y lo hace de forma contundente: es líder en el 77% de las jornadas del mes. Lidera, asimismo, las principales franjas: el Prime Time (11,2%), la banda estelar y más atractiva para los anunciantes, y la Sobremesa (17,7%), donde supera a su inmediato competidor con la mejor distancia en más de 24 años (desde junio de 2002), +10,7 puntos, además del Late Night (9,3%).

En un mes de gran intensidad informativa, marcado por la crisis migratoria de Ceuta, Antena 3 prolonga su liderazgo absoluto en informativos y lo hace registrando en agosto otro hito: Antena 3 Noticias alcanza 80 meses consecutivos de liderazgo, con las ediciones más vistas de la televisión y todas líderes absolutas, Sobremesa, Noche y Fin de Semana. Mientras, Espejo Público Verano mantiene sus datos durante la época estival y repite liderazgo entre las cadenas comerciales, a gran ventaja de su inmediato competidor.

Un mes más, junto a los informativos, Antena 3 logra los programas y las series más vistas. En entretenimiento, domina el top más seguido con La ruleta de la suerte, Pasapalabra y La ruleta de la suerte FDS, todos líderes, posición que también consigue Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Por su parte, YAS Verano mantiene el liderazgo entre las cadenas privadas.

En ficción, Sueños de libertad sigue imparable y vuelve a ser la serie más vista, liderando nuevamente de forma absoluta, seguida de En tierra lejana, también líder y en su 2º mejor mes de la historia.

Antena 3 (11,9%) sube y escala al liderazgo en agosto venciendo en el 77% de las jornadas del mes y las principales franjas

Es la cadena más vista del mes y continúa con su liderazgo absoluto en informativos, entretenimiento y ficción con las ediciones, los programas y las series más vistas de agosto

Antena 3 Noticias, 80 meses consecutivos de liderazgo

· Antena 3 Noticias (18,7% y +1,5 M) continúa acumulando hitos y este mes alcanza 80 meses consecutivos de liderazgo. Es la oferta informativa que más crece en el mes, +1,6 puntos respecto a julio, y supera a su inmediato competidor por +10,5 puntos, al tiempo que aumenta a +5,6 puntos la ventaja sobre los informativos de la cadena pública

o Antena 3 Noticias 1 (22,2% y 1,9 M) es lo más visto de la TV y, por tanto, el informativo más seguido, encadenando 103 meses consecutivos de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018). Supera a su competidor directo por casi +14 puntos y también a la primera edición de la cadena pública, aumentando la ventaja a +8 puntos

o Antena 3 Noticias 2 (17% y 1,4 M) también es líder absoluto entre las ediciones de noche y el informativo de la televisión que más crece en la comparativa intermensual, +3,3 puntos. Aumenta la distancia con sus competidores: más de 9 puntos sobre su rival privado y +4,6 puntos sobre la segunda edición de la cadena pública

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,7% y +1,3 M) suma 73 meses como la opción informativa más vista del fin de semana (desde ago-20). Sube a +1,6 puntos respecto al mes pasado y firma su mejor resultado desde enero e iguala el mejor agosto en 18 años (desde 2008). La 1ª edición (21,2% y 1,7 M) continúa líder durante 73 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos (desde ago-20) y repite como el informativo más visto del fin de semana y el segundo más visto de toda la televisión tras la edición de Sobremesa L-V de la cadena. La 2ª (12,8% y 1 M), también lidera y lo hace con su mejor agosto en 6 años (desde 2020) tras subir +2,7 vs. julio y casi 1 punto con relación a hace un año

o Noticias de la mañana (13,2%) es líder entre las cadenas privadas, superando por +5 puntos a su inmediato competidor

o Antena 3 Deportes, los informativos deportivos líderes y más vistos

· Espejo Público (11,4% y 279.000) mantiene su gran estabilidad durante todo el verano y vuelve a ser líder entre privadas, a +1,1 punto de su inmediato competidor. Sube en su franja más informativa (de 8.55 a 11.00 horas) al 13,5%, también por delante de su adversario directo a +0,9 puntos de ventaja

Antena 3 lidera agosto y es líder en entretenimiento, de nuevo con los programas más vistos de la TV

· La ruleta de la suerte (21% y 1,5 M) corona el top de entretenimiento del mes y lo hace alcanzando 76 meses consecutivos de liderazgo. Supera por +13,1 puntos a su rival privado, la 2ª mayor ventaja histórica en un mes de agosto, y en +8,7 a la cadena pública. Es el programa más visto y también el que consigue más cuota. Supera los 2,6 millones de espectadores únicos que siguen a diario el programa, que triunfa igualmente durante el fin de semana (18,2% y 1,2 M)

· Pasapalabra (17,4% y +1,2 M) continúa en las posiciones más altas del ranking de programas, siendo igualmente líder absoluto en la tarde y registrando rotundas ventajas con sus competidores (+8,1 y +5,6 puntos). Una media de más de 2,2 millones de espectadores únicos sigue cada día el concurso líder de las tardes, que sigue triunfando con AlaZ (21,3% en agosto)

· Cocina abierta de Karlos Arguiñano (15,8% y 774.000) conquista también el liderazgo en agosto, tanto en sus entregas con Karlos como en las que conduce Joseba (15,8% y 740.000), imponiéndose a todos sus competidores y sumando cada día más de 1,2 millones de espectadores únicos

· YAS Verano (9,2% y 636.000) continúa en el mes estival por excelencia siendo la opción privada líder y el magacín diario más visto de las cadenas comerciales, a una ventaja de su inmediato competidor de un punto. Destaca en el número de espectadores únicos, siendo el programa que concentra el mayor número de la televisión, con más de 2,9 millones cada día

· Atrapa un millón (9% y 690.000) es líder y el programa más visto de las noches de los sábados, consiguiendo cerca de 2 millones de espectadores únicos cada semana

La ficción más vista del mes también está en Antena 3. Sueños de libertad sigue líder y como la serie más vista

· Sueños de libertad (13,6% y +1,1 M) vuelve a coronarse como la serie más vista de la TV, líder imbatible también en agosto. Continúa por delante de sus competidores, registrando una distancia sobre su adversario privado de +7,4 puntos, y situándose a +2,5 puntos de la cadena pública

· En tierra lejana (11,9% y 822.000) le sigue en el top de ficción del mes y lo hace siendo líder y con su 2º mejor mes de la historia. El martes 25 alcanza su máximo histórico con un 14% de cuota y liderando sobre todas las opciones de la noche. Además, es la ficción más vista del mes en el Prime Time

· Una nueva vida (10,1% y 781.000) destaca también en agosto, subiendo a su mejor mes desde febrero y liderando la noche del domingo entre privadas, además de ser junto a En tierra lejana las series internacionales más vistas

· Antena 3 también lidera con sus marcas de cine: El Peliculón (9,8%) y Multicine (10,8%) reinan en agosto, destacando el primer pase de Multicine (13,3%), que firma su mejor mes en más de dos años y medio (febrero de 2023) y su mejor agosto en cinco años (desde 2021)