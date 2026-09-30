Nova sube y alcanza máximo desde febrero de 2025: Los liderazgos de las temáticas de Atresmedia

Nova (2,1%) sube y alcanza máximo desde febrero de 2025

Nova sigue creciendo y es la cadena femenina líder alcanzando su mejor mes en año y medio, desde febrero 2025. También lidera en el Prime time (2,1%) y la Tarde (2,9%), siendo igualmente la más vista de lunes a viernes (2,3%), periodo en el que también lidera en la Sobremesa (2,4%), la Tarde (3,3%) y el Prime Time (2,3%).

Tiene otro mes las series más vistas de las temáticas con Emanet (3,2% y 280.000), Mañana es para siempre (3,8% y 257.000), Cuidado con el ángel (3,3% y 253.000), El compromiso (2,8% y 252.000), Abismo de pasión (2,7% y 239.000), Corazón herido (2,3% y 229.000) y La sombra del pasado (3,1% y 217.000), todas líderes. Además, superan a su directa competidora El cuerpo del deseo (1,8% y 146.000), Cabo (1,6% y 145.000) y Esposa joven (2,2% y 83.000).

Neox (1,8%) en su mejor septiembre en 3 años

Neox (1,8%) alcanza su mejor septiembre en tres años (desde 2023). Es la temática líder de la Sobremesa (2,1%) y destaca también entre los públicos de 25-34 (4,7%) y de 35-44 años (3,4%), además del Target comercial (2,6%), donde lidera en la sobremesa (3,6%) y la tarde (4%).

Tiene la serie de comedia más vista de las temáticas con The big bang theory (2,3% y 181.000), líder en Target Comercial (3,9%). Entre lo más visto del canal también están Los Simpson (2,1% y 167.000), líder de su franja y en Target Comercial (3,7%) y la serie animada más vista de la TV, y el Cine (2% y 143.000).

Mega (1,1%), cadena de referencia entre el público masculino

Mega (1,1%) continúa como la temática de referencia entre el público masculino. Los contenidos más vistos del canal en el mes son Batalla de restaurantes (1,6% y 144.000), Pesadilla en la cocina USA los fines de semana (1,1% y 88.000) y ¿Quién da más? (1,1% y 82.000).

Atreseries (1,9%) sigue fuerte y líder entre las cadenas de nueva creación

Atreseries (1,9%) mantiene sus buenos registros en septiembre y también su liderazgo entre las cadenas de nueva creación líder. En el top del canal se encuentran The mysteries of Laura (2,1% y 161.000), Los misterios de Murdoch (1,8% y 140.000) y Bright minds (1,7% y 137.000).