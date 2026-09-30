laSexta crece, consolida su posición en el comienzo de curso y se mantiene como referente informativo

laSexta sube en el inicio de curso y anota un 5,3% de cuota, logrando las subidas más destacadas en la Mañana y el Prime Time, +1,2 y +0,6 puntos, respectivamente, gracias al seguimiento de Aruser@s y Al Rojo Vivo y la llegada de El Intermedio, respectivamente.

En septiembre, vuelve a destacar como referente informativo con su intensa cobertura dedicada a la actualidad desde laSexta Noticias, Más Vale Tarde, laSexta Xplica en un septiembre marcado por la crisis migratoria de Ceuta y, más recientemente, por el problema de la vivienda acrecentado tras el desahucio de Maricarmen.

Este mes, ofrece dos emisiones muy destacadas: la entrevista de Pedro Sánchez en El Intermedio y la entrega con Rufián en Salvados, lo más visto de la cadena en el mes.

• Aruser@s (12,1% y 252.000) sube en el arranque de temporada y lidera entre los públicos de 45-64 años (16,7%). En su franja completa de 07.00 a 11.00 horas es líder entre privadas con una media del 11,6%

• Salvados (6,8% y 743.000) estrena muy bien la temporada, siendo lo más visto de la cadena. Sobresale con la edición de Rufián (1.138.000 y 9,6%), que logra sus mejores datos desde noviembre de 2025 y es líder entre las cadenas privadas y la emisión más vista del mes en la cadena

• El Intermedio (6,4% y 737.000) es lo más visto a diario de la cadena y logra cada día 2.285.000 espectadores únicos. Despunta con la entrevista al presidente del Gobierno (1.469.000 y 12%), emisión más vista de la cadena desde marzo de 2025 y líder sobre sus competidores

• Al Rojo Vivo (6,2% y 226.000) continúa siendo uno de los programas más competitivos de la cadena y también entre los de mayor aportación. Consigue cada mañana 1.644.000 espectadores únicos

• laSexta Noticias (6,9% y 518.000) mejora su seguimiento respecto a agosto y congrega cada día a 1,1 millones de espectadores únicos

o laSexta Noticias 14H L-V (7,1% y 559.000) entre los contenidos más vistos de la cadena, consigue un millón de espectadores únicos cada día y supera a la principal cadena de su grupo competidor en la franja

o laSexta Noticias 20H L-V (6,6% y 493.000), en ascenso, vuelve a imponerse a la segunda edición de su inmediato competidor (+1,1 puntos), registrando en cada emisión del mes más de un millón de espectadores únicos de media

o laSexta Noticias Fin de Semana (7,1% y 508.000) crece a su mejor septiembre en 3 años (2023) y destaca especialmente en la edición de las 20H (7% y 537.000), con su mejor septiembre en 6 años (2020) y la edición de la cadena con más espectadores únicos, 1.279.000 cada día

• Más Vale Tarde (5% y 356.000) repite como el programa de mayor aportación a la cadena. Destaca en Target Comercial, subiendo al 7,1% de cuota y congrega cada día a más de 2 millones de espectadores únicos

• laSexta Xplica (5% y 342.000) firma su mejor dato desde mayo y continúa como el programa con mayor audiencia acumulada de la cadena con más de 3M

• Zapeando (5,4% y 466.000) vuelve a sobresalir en Target Comercial con un 9% de cuota. Logra más de 1,3 millones de espectadores únicos cada día