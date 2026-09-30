Antena 3, imbatible, arrasa en el inicio de temporada: TV líder, crece y aumenta la distancia sobre sus competidores

Antena 3 estrena la nueva temporada televisiva 2026/27 como terminó las cinco anteriores: es la cadena líder absoluta en el arranque del curso. Así, lidera en septiembre y es la televisión que más crece de las principales (+0,9 puntos respecto a agosto) hasta un 12,8% de cuota de pantalla, resultado con el que aumenta las ventajas sobre sus competidores: +4,5 puntos frente a su adversario privado -la más alta en un arranque de temporada en 30 años (desde 1996)- y a más distancia de la segunda opción, superando por +0,8 puntos a la cadena pública.

El liderazgo de Antena 3 viene acompañado otro mes más con el de Atresmedia entre los grupos, y lo hace, igualmente, en crecimiento: sube el 24,8% de cuota, de nuevo muy por delante de su competidor privado, +2 puntos, y pese a tener un canal menos que éste.

Por su parte, laSexta crece respecto al mes anterior y anota un 5,3 % de cuota de pantalla, registrando una destacada subida en la Mañana (+1,2 puntos) y, especialmente, en la franja matinal de lunes a viernes (+1,5 puntos). En cuanto a las temáticas, Nova (2,1%) continúa como la cadena femenina líder y tiene las series más vistas de esta oferta, Neox (1,8%) firma su mejor septiembre en tres años, Mega (1,1%) vuelve a ser la temática de referencia entre el público masculino y Atreseries (1,9%), la cadena de nueva creación líder.

Antena 3, TV líder, sube y refuerza su hegemonía en el arranque del curso: vence en el 86% de los días

Antena 3 lidera septiembre sumando una rotunda victoria: es líder en el 86% de las jornadas del mes. Asimismo, vuelve a ser líder absoluta en las principales franjas: el Prime Time (12,9%), la banda estelar y más atractiva para los anunciantes, y la Sobremesa (17,9%) con la mejor distancia sobre su rival privado desde febrero de 1996 (+10,9 puntos). De hecho, vence a su competidor privado en todas las franjas desde Mañana al Prime Time.

En el arranque de temporada, Antena 3 refrenda su hegemonía absoluta en informativos, superando incluso sus marcas y creciendo en un mes de alta demanda informativa: Antena 3 Noticias alcanza 81 meses consecutivos de liderazgo, con las ediciones más vistas de la televisión y líderes absolutas en la Sobremesa, Noche y Fin de Semana. Mientras, Espejo Público logra, igualmente, un extraordinario inicio de curso: firma su mejor mes del año, lidera entre privadas y marca la mayor ventaja sobre su inmediato competidor desde noviembre de 2024, +1,2 puntos.

Un mes más, junto a los informativos, Antena 3 logra los programas y las series más vistas. En entretenimiento, domina el top más seguido con El Hormiguero abriendo otra temporada como líder y el más visto de la TV, seguido de La ruleta de la suerte y Pasapalabra, todos líderes, posición que también consigue Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Por su parte, Y ahora Sonsoles mantiene el liderazgo entre las cadenas privadas.

En ficción, Antena 3 también se alza con las series más vistas: Sueños de libertad corona el ranking y sigue líder imbatible con su mejor arranque de temporada histórico, mientras que El Secreto llega como la serie más vista en el horario estelAR.

Antena 3 (12,8%) arrasa en el arranque de temporada: es la cadena líder, crece y gana en el 86% de las jornadas

Es la cadena más vista del mes y la que más sube entre las principales, revalidando su liderazgo absoluto en informativos, entretenimiento y ficción con las ediciones, los programas y las series más vistas de la TV

Antena 3 Noticias, 81 meses consecutivos de liderazgo

• Antena 3 Noticias (19,1% y 1,8 M) refrenda su dominio absoluto encadenando 81 meses consecutivos de liderazgo. Crece y aumenta a +11,1 puntos la ventaja sobre su rival privado y a +5,9 puntos la distancia sobre los informativos de la cadena pública

o Antena 3 Noticias 1 (23,6% y 2,1 M) cierra un septiembre extraordinario, siendo el contenido regular más visto de la TV y, por tanto, el informativo más seguido. Acumula 104 meses consecutivos de liderazgo en la sobremesa (desde febrero de 2018) subiendo a su mejor septiembre desde 1997, 29 años. Supera a su competidor directo por +15,3 puntos, la mayor ventaja histórica, y también a la primera edición de la cadena pública, aumentando la ventaja a más de 9 puntos

o Antena 3 Noticias 2 (17,5% y 1,7 M) también es líder absoluto entre las ediciones de noche, ampliando igualmente la ventaja con sus competidores: +9,6 puntos sobre su rival privado y +4,7 puntos sobre la segunda edición de la cadena pública

o Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,2% y 1,5 M) suma 74 meses como la opción informativa más vista del fin de semana (desde ago-20). Firma su mejor inicio de curso en 3 años (desde 2021). La 1ª edición (20,8% y 1,8 M) continúa líder también durante 74 meses consecutivos en la sobremesa de sábados y domingos (desde ago-20) y repite como el informativo más visto del fin de semana con su mejor septiembre desde 2007, 19 años. La 2ª (12,2% y +1,1 M) firma su mejor septiembre en 3 años (desde 2021)

o Noticias de la mañana es el informativo matinal más visto con una media del 13,9%, hasta un 15,6% en su segundo tramo y de nuevo líder privado

o Antena 3 Deportes, los informativos deportivos líderes y más vistos, con la edición de Sobremesa LV en su mejor septiembre histórico (20,4%)

• Espejo Público (12,5% y 313.000) logra un sobresaliente arranque de curso con su mejor dato del año. Líder entre privadas, aumenta a +1,2 puntos la ventaja con su inmediato competidor, la más alta desde noviembre de 2024 y la mayor en estricta coincidencia con el programa de su rival desde febrero de 2025 (+1,6 puntos) y de 08.55 a 11.00 horas, +2,2 puntos: 15,1% vs 12,9%

Antena 3, líder de audiencia y de entretenimiento con los programas más vistos: El Hormiguero, a la cabeza

• El Hormiguero (13,9% y 1,5 M) inicia otra temporada coronando el top de programas más visto del mes, líder absoluto en su decimotercera temporada consecutiva reinando en la noche. Consigue una ventaja con la siguiente opción de +1,7 puntos, mientras que la distancia con su competidor privado es de más de 4,9 puntos. Logra cada noche +3,8 millones de espectadores únicos

• La ruleta de la suerte (21,8% y +1,5 M) alcanza 77 meses consecutivos de liderazgo con su mejor mes desde diciembre de 2025. Supera por +14,7 puntos a su rival privado, la mayor distancia de la historia, y en +9,4 puntos a la cadena pública. Supera los 2,9 millones de espectadores únicos que siguen a diario el programa, que triunfa igualmente durante el fin de semana (17,8% y +1,2 M)

• Pasapalabra (17,8% y +1,4 M) continúa en el top de programas, siendo líder absoluto en la tarde y aumentando sus rotundas ventajas con sus competidores (+7,9 puntos sobre su rival privado y +6,3 puntos de la cadena pública). Una media de 2,7 millones de espectadores únicos sigue cada día el concurso líder de las tardes, que sigue triunfando con AlaZ (21,5% en septiembre)

• Cocina abierta de Karlos Arguiñano (16,3% y 782.000) también es líder en septiembre, imponiéndose a todos sus competidores y sumando cada día más de 1,2 millones de espectadores únicos

• Y ahora Sonsoles (10,3% y 735.000) crece en el inicio de temporada y es el magacín líder de las cadenas comerciales, a una ventaja de su inmediato competidor de +2,3 puntos. Se impone con claridad al nuevo concurso de su rival con una ventaja de +2,3 puntos. Destaca, además, en el número de espectadores únicos, con más de 3,1 millones cada día

• La Voz (13,1% y 1,1 M), líder en la noche de los viernes, y La ruleta de la suerte noche (10% y 909.000) lo más visto en la noche de los sábados, estrenan con éxito sus nuevas temporadas

• La Mesa (11% y 596.000) se suma a las apuestas estelares de la cadena, superando a la cadena pública y con 2,2 millones de espectadores únicos

Las ficciones más vistas del mes, también en Antena 3. Sueños de libertad, líder con su mejor septiembre

• Sueños de libertad (14,1% y +1,2 M) continúa como líder imbatible y la serie más vista de la televisión. Consigue su mejor arranque de temporada histórico con máximo para un mes de septiembre. Se distancia +8 puntos de su rival privado y +3,8 puntos de la cadena pública

• El Secreto (11,5% y 956.000) irrumpe en el top de ficción siendo la serie más vista del Prime Time

• En tierra lejana (13,5% y 819.000), líder en septiembre, y Las hijas de la criada (11,3% y 809.000), la ficción nacional más vista de la noche, le siguen entre las ficciones estelares más vistas, en un mes en el que se ha despedido con éxito Una nueva vida (15,9% y 741.000)