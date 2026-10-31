Los liderazgos de las temáticas: Nova (2%), cadena femenina líder a más distancia de su rival

Nova (2%), cadena femenina líder a más distancia de su rival

Nova (2%) suma otro mes como la cadena femenina líder, aumentando la ventaja con su inmediata competidora a +1 punto, la mayor del año y la más alta de la historia en un mes de octubre, y es la temática líder del Prime Time (1,9%). También es la temática líder de lunes a viernes (2,1%), así como en la Sobremesa (2,3%), Tarde (3,1%) y Prime Time (2%) de los días laborables.

En octubre, logra lo más visto de la televisión temática con El Compromiso (2,9% y 263.000), serie que también es la más vista, seguida de Mi camino es amarte (2,7% y 257.000), De que te quiero, te quiero (3,2% y 249.000), Abismo de pasión (2,4% y 247.000) y Cuidado con el ángel (3,1% y 238.000), todas líderes. Además, superan a su directa competidora La sombra del pasado (3,1% y 223.000), Sühan, venganza y amor (2% y 210.000), El cuerpo del deseo (1,8% y 160.000) y Esposa joven (2% y 67.000).

Neox (1,8%) firma su mejor octubre en tres años

Neox (1,8%) sigue reforzando su audiencia y alcanza su mejor octubre en tres años (desde 2023). Es la temática líder de la Sobremesa (2,2%) y sigue destacando entre los públicos de 25-34 (4,7%) y de 35-44 años (3,2%), además del Target comercial (2,4%), donde lidera en la Sobremesa (3,6%) y la Tarde (3,7%).

Tiene un mes más la serie de comedia más vista de la oferta temática con The big bang theory (2,2% y 183.000), que es líder en Target Comercial (3,4%). Entre lo más visto del canal también están Los Simpson (2% y 146.000), líder de su franja y en Target Comercial (3,4%) y la serie animada más vista de la TV, y el Cine (2,1% y 153.000), que también lidera.

Mega (1%) destaca en el Late Night y el fin de semana

Mega (1%) sigue teniendo su franja más fuerte en el Late Night (1,2%) y los fines de semana (1,2%). Los contenidos más vistos del canal son Batalla de restaurantes (1,3% y 135.000), Pesadilla en la cocina USA (1% y 84.000) y Vida bajo cero (1% y 83.000).

Atreseries (1,7%) sigue líder entre las cadenas de nueva creación

Atreseries (1,7%) repite liderazgo entre las cadenas de nueva creación En el top del canal se encuentran Bright minds (1,8% y 150.000), Crimen en el paraíso (2% y 145.000) y The mysteries of Laura (1,7% y 141.000).