AUDIENCIAS OCTUBRE
laSexta (5,5%) crece por tercer mes consecutivo y continúa como referente informativo
laSexta (5,5%) sube por tercer mes consecutivo y continúa como referente informativo con todos sus programas de actualidad diarios y todas las ediciones de laSexta Noticias al alza.
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Con 7,4 millones de espectadores únicos cada día, laSexta se sitúa por delante de los que consigue la primera cadena de su grupo competidor.
Todos los programas de actualidad, así como las ediciones de noticias de la cadena suben este mes de alta intensidad informativa.
- Al Rojo Vivo (6,7% y 251.000) asciende a su mejor mes de los últimos tres y continúa como uno de los programas más competitivos de la cadena y también de los de mayor aportación. Consigue cada mañana 1,7 millones de espectadores únicos.
- laSexta Noticias (7,3% y 602.000) también sube y firma su mejor cuota en cinco meses y el más visto en seis meses. Se sitúa entre los contenidos más vistos de la cadena congregando cada día a 1,3 millones de espectadores únicos.
- laSexta Noticias 14H L-V (7,4% y 606.000) crece a su mejor mes de los últimos cuatro, superando al primer canal de su grupo competidor por 2º mes y con una distancia de casi 1 punto.
- laSexta Noticias 20H L-V (7,1% y 624.000) alcanza su mejor octubre en 2 años y crece tanto frente al mes pasado como respecto a hace un año: anota su mejor cuota en 6 meses y su mes más visto en 7. Además, supera ampliamente a la edición de su inmediato competidor.
- laSexta Noticias FDS (7,3% y 572.000) firma su mejor dato en 7 meses con crecimiento para sus dos ediciones: las 14H (7,8% y 516.000) es la de mayor cuota de la cadena y a +2,2 puntos del canal principal de su grupo competidor y la de las 20H (7,1% y 636.000) es la más vista en la cadena y supera a la edición de su competidor directo.
- Más Vale Tarde (5,5% y 394.000) sube respecto al mes pasado y repite como el programa de mayor aportación a la cadena. Destaca en Target Comercial, donde tiene un 8,1% y en el número de espectadores únicos que congrega cada día con más de 2,1 millones.
- laSexta Xplica (6,3% y 435.000) logra un fuerte crecimiento (+1,3 respecto a septiembre) y alcanza su mejor mes de los últimos 7. Es líder del Target Comercial entre privadas (7,9%) y el programa con mayor número de espectadores únicos de la cadena con más de 3,3 millones cada sábado.
- El Intermedio (6,1% y 768.000) es lo más visto de la cadena, creciendo en seguidores hasta su mes más visto desde mayo y consiguiendo, además, cada día más de 2,4 millones de espectadores únicos.
- Salvados (5,8% Y 668.000) es el programa semanal más visto de la cadena en lo que va de temporada. En Target Comercia asciende al 7,8% de cuota, donde es la cadena privada líder. Más de 2 millones de espectadores únicos siguen cada domingo el espacio.
- Arsuer@s (11,6% y 268.000) es el programa con mayor cuota de la cadena y líder sobre su inmediato competidor, logrando cada mañana 800.000 espectadores únicos. Sigue destacando en Target Comercial con un 14,1%. En el fin de semana Aruser@s Weekend (7,4%, +0,4 puntos vs septiembre) sube.
- Cara al show (5,5% y 390.000) sube a su tercer mejor dato mensual y consigue más de 1,7 millones de espectadores únicos en cada entrega, de la mano de Marc Giró. Su entrega con Óscar Puente, María Patillo y Fito Páez registra sus mejores datos desde el 12 de mayo (6,7% y 465.000).
- La Roca (4,6% y 382.000), también en ascenso (+0,7 puntos respecto a septiembre), logra su mejor mes desde abril. Despunta en Target Comercial (5,6%) y supera los 3,1 millones de espectadores únicos en cada entrega de sábado y domingo.
- Zapeando (5% y 435.000) sigue despuntando en Target Comercial, donde sube al 8,3%. Cada sobremesa, el programa es visto por más de 1,3 millones de espectadores únicos.
- laSexta Columna (5,2% y 548.000) y Equipo de investigación (4,7% y 436.000) sobresalen igualmente en Target Comercial, subiendo ambos al 7,2% y consiguen cada viernes 1,6 millones y más de 1,5 millones de espectadores únicos.
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