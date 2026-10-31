Atresmedia, grupo líder absoluto de TV en octubre y el que más personas ven cada día

En cuanto a los grupos de televisión, Atresmedia se alza líder absoluto por tercer mes consecutivo, pese a tener un canal menos que su inmediato competidor. Así, con un 24,5% de cuota, vence a su rival privado por +1,4 puntos, y también al grupo de televisión público (+5,4 puntos).

Igualmente, es el grupo líder absoluto del Prime Time (23,7%), así como de la Sobremesa (29,8%) y la Tarde (23,7%). Continúa como el grupo por el que más personas pasan cada día, con cerca de 15,4 millones de espectadores únicos cada día.

En cuanto a las temáticas del Grupo, Nova (2%) sigue siendo la cadena femenina líder logrando la mayor distancia en un mes de octubre y tiene lo más visto de esta oferta con El Compromiso; Atreseries (1,7%) suma otro mes como la cadena de nueva creación líder; Mega (1%) despunta en el Late Night y los fines de semana y Neox (1,8%) logra su mejor octubre en tres años.

Antena 3 (12,5%) se sitúa como la cadena más vista entre privadas, marcando la mayor distancia en 30 años en un mes de octubre con su directo competidor, +3,9 puntos, y siendo la cadena que más días lidera del mes, superando la mitad de las jornadas como la televisión más vista (57%). Por su parte, laSexta alcanza un 5,5% de cuota, creciendo por tercer mes consecutivo.

En un octubre marcado por la alta demanda informativa, desde comienzos de mes con el anuncio de Elecciones Generales, hasta el final con el trágico accidente ferroviario de Urda, Antena 3 ha vuelto a demostrar su fortaleza en informativos situando a Antena 3 Noticias como la oferta líder absoluta por 82º mes consecutivo y logrando las ediciones más vistas de la televisión, con especial mención para la edición de Sobremesa, que firma su mejor octubre en 30 años en LV (desde 1995) y el mejor en 18 años en el fin de semana. También Espejo Público cierra con un balance extraordinario: consolida su liderazgo entre privadas alcanzando su mes más visto en 2 años (noviembre 2024) y el de mayor cuota desde abril de 2025.

En entretenimiento, sigue triunfando con El Hormiguero, que sube en octubre a su mes más visto de mayo y continúa como el programa líder y más visto de la televisión en temporada. Pasapalabra, también en subida hasta su mes más visto desde abril y La ruleta de la suerte continúan líderes absolutos y como los programas más vistos de la televisión y La Voz repite como el talent más visto y líder en la noche de los sábados.

En ficción, Sueños de libertad sigue siendo la gran triunfadora, ya que, no solo es la serie más vista de la televisión, sino que lidera nuevamente de forma absoluta y lo hace alcanzando el mejor octubre de su historia. Mientras, Y ahora Sonsoles continúa como el magacín diario líder de las privadas, subiendo significativamente durante su cobertura al accidente de Urda.

En octubre, Antena 3 vuelve a ganar a su competidor directo todos los días del mes. También se impone a su rival directo en las principales franjas: siendo la cadena líder absoluta de la Sobremesa (17,9%), superando por +11 puntos a su rival privado, la mejor distancia desde febrero 1996 y ganándole también en Prime Time por más de 4 puntos (12,7% vs 8,6%) y en el número de personas que cada día ven sus contenidos, con más de 9,7 millones de espectadores únicos, lo que suponen 2,4 millones más que su principal perseguidor.

laSexta, por su parte, finaliza el mes registrando un 5,5% de cuota, por lo que encadena tres meses de crecimiento consecutivo. Vuelve a destacar como referente informativo con su intensa cobertura en un mes marcado por una elevada demanda de actualidad, lo que se ha traducido en el crecimiento de sus programas diarios Al Rojo Vivo y Más Vale Tarde, así como de todas las ediciones de laSexta Noticias.

En Pime Time, El Intermedio se sitúa como lo más visto del canal creciendo a su mes más visto desde mayo y laSexta Xplica registra una fuerte subida hasta su mejor mes de los últimos siete.