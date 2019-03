Hispania despide su segunda temporada liderando la noche

La trágica muerte de Nerea cierra la segunda temporada de Hispania, que se despide de sus espectadores con una audiencia del 14,3% de share y 2,4 millones de espectadores. La segunda temproada de la serie de Bambú Producciones para Antena 3 ha cerrado con una media de más de 2,8 millones de espectadores y 15,1% de share. El segundo capítulo de esta temporada es el que mejor dato registra, con más de 3,1 millones y el 16,2% de audiencia.



La serie de Antena 3 lidera la oferta comercial de anoche, imponiéndose a la ficción fantástica de Telecinco 'Ángel o Demonio' que se queda de nuevo por

debajo del 9% de share (8,9 puntos) y enganchó a poco más de 1,2 millones de espectadores. La serie fue relegada casi al late night por el programa

'comodín' de corazón de Telecinco, 'Vuélveme loca...'. El programa registró un 9,1% y no llegó al millón y medio de espectadores.



El programa de viajes 'Españoles en el Mundo' lidera el prime time con 2,5 millones de espectadores y el 14,7% de share con su reportaje por Yucatán. El segundo emitido, en Jordania, fue visto por más de 2,7 millones y el 17,4% de la audiencia.



El estreno de 'The Defenders' en Cuatro no mejora el late night de la cadena: el primer episodio de estreno registró una media de 8,3% y 811.000 espectadores, mientras que la semana pasada el episodio de 'Hawaii 5.0' obtuvo más de 11 puntos de audiencia. Precisamente esa serie, el remake de la ficción de los 70, obtuvo una media de 7,5% de share con los dos nuevos episodios emitidos anoche en prime time.



La Sexta emitió la película de Pixar 'Monstruos SA' en El Taquillazo, con una audienica de más de 1,3 millones de espectadores y el 8,3% de share medio.