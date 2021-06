'The Boys' ficha a una estrella de 'The Walking Dead' como la nueva superheroína de la tercera temporada

El final de la segunda temporada, dejó a los seguidores impacientes por una tercera. Ahora, 'The Boys' se encuentra en pleno rodaje, y no paran de salir a la luz detalles del reparto. Ya se sabe que también veremos a Miles Gaston Villanueva, Sean Patrick Flanery y Nick Wechsler interpretando otros tres superhéroes. Se trata de Supersonic, Gunpowder y Blue Hawk respectivamente. Estos tres personajes no existen en los cómics originales, aunque no es de extrañar que le den un giro a la plantilla de superhéroes después del final de la segunda temporada.

La última incorporación, según ha desvelado Variety, es Laurie Holden, más conocida por su papel de Andrea en las tres primeras temporadas de 'The Walking Dead. En esta ocasión, Holden dará vida a la superheroína Crimson Countess. Este personaje, aparece en los cómics originales y pertenecía a Payback, un grupo de superhéroes liderados por Soldier Boy, ya calificado como parodia del Capitán América. Este patriota será interpretado por Jensen Ackles. Sin embargo, en esta adaptación televisiva, el guionista Eric Kripke, ha decidido darle su toque, de forma que la formación Payback ya existía antes de los Siete.

Lo que aún no está claro, es qué papel jugarán cada uno de los personajes, y parece ser que tendremos que seguir esperando, ya que no hay fecha confirmada para el estreno. De lo que sí estamos seguros es que volveremos a ver a todos los personajes principales de las primeras temporadas, al menos, los que siguen vivos: Antony Starr (Patriota), Jessie T Usher (A-Train), Claudia Doumit (Victoria Neuman), Colby Minifie (Ashley Barrett), Nate Mitchell (Negro oscuro), Jack Quaid (Hughie Campbell), Laz Alonso (Mother's Milk), Karen Fukuhara (Kimiko), Erin Moriarty (Annie / Luz estelar) y Karl Urban (Billy Butcher).

Seguimos con la duda de saber si finalmente reaparecerá uno de los personajes más interesantes de la pasada temporada, la villana Stormfront. Aya Cash ya confesó que su papel en la serie nunca estuvo destinado a ser muy largo. Todo apunta a que podemos despedirnos de Stormfront por el momento, pero tendremos que esperar a ver la última entrega de la serie para confirmarlo.

