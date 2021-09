"Sobreviví con cigarros y café": Anya Taylor-Joy revela el 'estrés crónico' que sufrió con el rodaje de 'Gambito de Dama'

La actriz Anya Taylor-Joy es una de las mujeres del momento. Recientemente ha deslumbrado en el festival de cine de Venecia, donde ha ido a la presentación de su última película 'Última noche en el Soho'. Aunque Anya lleva actuando desde que era muy joven, fue la serie de Netflix 'Gambito de dama' la que la catapultó a la fama de forma repentina.

De hecho, la fama la asaltó tan de repente, que la actriz ha reconocido que al principio no sabía como lidiar con ella: "Era una nueva etapa de mi vida para la que no estaba preparada, y eso me hacía sentir impotente". Así lo cuenta Anya Taylor-Joy en una entrevista para la revista británica Tatler. También afirma que para lidiar con el estrés solía "ponerse los cascos aislantes de ruido y escuchar música al azar. Pegar puñetazos a una almohada también me funciona".

Anya Taylor-Joy en el festival de cine de Venecia

Sufrió estrés crónico

Durante la entrevista, la estrella de 'Gambito de dama' admitió haber descuidado un poco su salud mental al sobresaturarse de trabajo. La actriz interpretó el papel protagonista en 'Emma' (2020), se tomó un día libre y comenzó el rodaje de la película 'Última noche en el Soho'. Cuando terminó continuó con 'Gambito de dama'. Anya confiesa que sobrevivió a base de "cigarros y café". Para cuando se encontraba grabando 'Gambito de dama', estaba tan cansada que se iba a dormir a las 8 de la tarde.

A veces, la actriz se sentí culpable por "no hacer lo mismo que cualquier joven de 25 años. No tengo tiempo de tener resaca". Sin embargo, Anya Taylor-Joy asegura haber aprendido mucho del estrés crónico que sufrió, y que ahora cuida mucho más su salud, tomándose en serio sus momentos de descanso. Sigue aprendiendo cómo llevar la fama, pero ahora asegura tomárselo con mucha más calma.

