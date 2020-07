En 2009 se estrenaba la serie adolescente 'Crónicas Vampíricas' cuya trama giraba en torno a Elena (Nina Dobrev), sus amigos y el pueblo de Mystic Falls y su ambiente sobrenatural. Con 8 temporadas y 8 años de emisión la serie se despedía en 2017, relativamente. La historia protagonizada por Stefan (Paul Wesley), Damon (Ian Somerhalder), Bonnie (Kat Graham) y Elena seguía, pero sin la presencia de todos los actores de la serie original.

Este primer spin-off, 'Los Originales', estuvo protagonizado por Joseph Morgan, que encarnaba a Klaus Mikaelson, y contó con el cameo de Paul Wesley y Zach Roerig, interpretando a Matt Donovan. De 2013 a 2018 se sucedieron las cinco temporadas que lo componen.

Ahora 'Legacies' continúa la trama a través de los hijos de los protagonistas. Con la tercera temporada ya confirmada, el sueño de los fans de la saga es sin duda que aparezcan de nuevo los protagonistas originales de la serie.

Sin embargo, esta ilusión se ha visto truncada tras las últimas declaraciones a TV Guide de Joseph Morgan, cuyo personaje es el padre de Hope Mikaelson (Danielle Rose Russell) en 'Los Originales', protagonista de 'Legacies', y que falleció al final del primer spin-off sacrificando su vida por la de su hija.

"No, nunca, nunca. Nunca lo verás. ¿Sabes por qué? Tengo la caja de 'Los Originales' en mi estantería, y es algo precioso porque son cinco sets de DVD que son una historia completa de principio a fin de Klaus Michaelson. Así que me siento como si volviera como un fantasma o un flashback o algo así, para mí, ese viaje, esa historia ha terminado. Esa es la historia completa, y no me parece bien hacer eso".

Además de Morgan, otros actores protagonistas como Paul Wesley, Dobrev o Somehalder ya manifestaron su negativa a aparecer en los spin-off de la serie. Igualmente, los fans no pierden la esperanza de verlos aparecer por sorpresa en la tercera temporada de 'Legacies'.

Seguro que te interesa

¿Fue el sacrificio de Klaus en vano? El final de 'Legacies' destroza el corazón de los fans de 'The Originals'