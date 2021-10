'You': Penn Badgley y Victoria Pedretti se sinceran sobre el impactante final de la temporada 3

La temporada 3 de 'You' ya está revolucionando a los fans, que desde su estreno el viernes 15 de octubre se pusieron manos a la obra y muchos de ellos ya han terminado la maratón de los adictivos capítulos.

Si tú aún no has terminado la temporada 3, te advertimos que a partir de ahora habrá grandes spoilers sobre el final, no sigas leyendo.

La recta final apoteósica de la temporada de 'You' ha tenido asesinatos y 'accidentes' por doquier, con el matrimonio de Joe y Love cada vez más desquiciado en su peligroso baile de lealtades.

Finalmente, Love descubre la última trasgresión de Joe con su jefa, Marienne, su nuevo amor, y da paso a su plan final para matarla ante los ojos de su marido paralizado por el acónito con el que le tiende una trampa.

Pero Joe tiene su propio plan y ya estaba preparado para el veneno de Love, pues hace tiempo que no se sentía a salvo y, al igual que el espectador, empezaban a pensar que uno de los dos no saldría con vida de Madre Linda.

Así, Joe acaba matando a Love con su propia medicina y preparando toda la escena para que parezca que ella sola fue la autora de todos los crímenes que ya les estaban rodeando.

Ahora, la pareja de actores, Victoria Pedretti y Penn Badgley, ha hablado con EW de ese apoteósico final.

"Fue bastante loco ver la manera en la que iba a morir. Lo sentí muy único y extraño, y realmente no sabía cómo interpretarlo. No sé nada sobre el acónito y parálisis así que hubo un poco una curva de aprendizaje, pero estaba muy emocionada de estar a la altura del reto", asegura Victoria Pedretti.

Victoria Pedretti y Penn Badgley como Love y Joe en 'You' | Netflix

"Para mí hubo mucho trabajo de escena, donde estaba ahí tirado. La directora venía y me decía, 'sé que te estoy pidiendo mucho. ¿Puedes darme un poco más?'. Y yo me encogía de hombros en plan, 'a ver, lo intentaré. Intentaré vencer la parálisis que se supone que me ha dejado en el punto en el que todo esto está ocurriendo", confiesa Penn Badgley. "Fue muy extraño. Pero creo que todo funciona", añade.

En cuanto a la decisión de poner fin a la historia de Love, el actor reconoce que "tiene sentido". "Ya han tenido su trama. Hemos estado en un montón de sitios, visto lo bueno y lo malo, y lo sentimos un poco en plan, 'ok, si esto tiene que pasar, es el momento", cuenta.

Para Pedretti, reconoce que "es triste", pero que "sabía que iba a morir. Pero la forma en que todo ocurre sigue siendo impactante".

Y entonces Badgley añade: "Para mí marca un significativo cierre para los capítulos que hemos conocido de Joe [...] Porque ahora le hemos visto pasar por tantísimo. En cuanto a la serie y su tono, quizás haya un antes de Love y después de Love, porque no sé cuánto más se puede repetir", termina.

