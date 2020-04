'Unorthodox' es una de las series recientes que más ha calado en todos aquellos espectadores que la han visto. La ficción se basa en la dura historia real de Deborah Feldman, una joven judía ortodoxa que rompe con todo para realizarse como persona empezando una vida lejos de ellos.

La ficción guarda ciertas diferencias con la historia que Feldman contó en su autobiografía en 2012: 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots'.

En este caso la protagonista se llama Esty, interpretado por Shira Haas, quien pertenece a la comunidad judía ultraortodoxa Satmar en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn. La joven de 19 años decide huir a Berlín, donde vive su madre, abandonando a su marido, su religión y familia tras saber que está embarazada.

La serie está protagonizada por actores desconocidos hasta ahora para el gran público pero que han dejado impresionados a todos con sus magistrales interpretaciones.

Uno de los personajes más destacados es el de Yanky Saphiro quien se casa con Esther a través de un matrimonio concertado cuando a penas han cumplido la mayoría de edad y sin casi conocerse.

Amit Rahav es el actor que encarna a Yanky. La imagen que tenemos de este actor británico criado en Israel de 24 años es muy diferente a como lo hemos visto en la pantalla. Y es que, más allá de su caracterización Amit es un joven muy atractivo quien tiene una gran relación con su compañera Shira tal y como hemos podido ver en sus imágenes personales recientes.

