'Gossip Girl' marcó un antes y un después en la ficción adolescente y es recordada como un clásico para toda una generación.

La nostalgia y el ejército de fans que aún tiene la serie han hecho posible que un reboot ya esté en marcha, y ya conocimos a los nuevos protagonistas que contarán las historias de la élite de Manhattan.

No obstante hay personajes irremplazables, como es el caso de Chuck Bass, el rompecorazones de la serie original. El personaje interpretado por Ed Westwick era sin duda problemático, pero ha dejado huella en el mundo de la televisión por su historia de amor con Blair Waldorf (Leighton Meester).

Ahora, el actor ha 'retomado' su papel al estrenarse en TikTok, animándose incluso a crear una tendencia sobre la serie.

"Dime que has visto Gossip Girl sin decirme en realidad que has visto Gossip Girl", invitaba Ed. "Empiezo yo", continuaba, antes de dar un salto y aparecer con un look muy Chuck Bass y decir la característica frase del personaje.

¿Te animas a este challenge del actor?

