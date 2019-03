El último episodio de 'Riverdale' confirma el primer personaje bisexual de la serie

Era un rumor que llevaba circulando por las redes varios meses y por fin se ha confirmado. En el último episodio de 'Riverdale', Toni Topaz se declara abiertamente bisexual.

El capítulo, titulado "Death Proof", incluye una escena en la que Toni Topaz, tras besar a Jughead, aclara que "es más de chicas", algo que se acerca bastante al perfil del personaje en los cómics.

También ha querido hablar del tema la actriz que da vida a Toni Topaz, Vanessa Morgan, y ha asegurado en una entrevista con Bustie que espera que su personaje tenga un romance con Cheryl Blossom, y que el hecho de que sea bisexual es algo "cien por cien importante" dentro del desarrollo de la trama de la serie.

Esta revelación rompe con muchas teorías que los fans tenían en mente, una de ellas apuntaba a que Toni es la culpable de los problemas entre Jughead y Betty, aunque no cierra la puerta a una posible relación cuando todo se haya calmado.

No es la primera vez que Vanessa Morgan interpreta a un personaje LGTB, ya dio vida a Lyria en 'The Shannara Chronicles' y asegura estar muy orgullosa de dar visibilidad al colectivo en pantalla: "Me encanta ser capaz de representar a gente diferente y a cada uno de los tipos de amor posibles".