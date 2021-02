"Me siento como un objeto": Tyler Posey ('Teen Wolf') habla sobre su decepcionante experiencia con OnlyFans

El pasado mes de septiembre de 2020 Tyler Posey anunciaba que se había abierto un perfil de OnlyFans, la plataforma de contenido adulto donde los usuarios suben imágenes y vídeos exclusivos donde se muestran sin ningún tipo de pudor.

Entonces el actor que interpretó a Scott McCall en 'Teen Wolf' decía: "Lo vi como una oportunidad realmente guay para estar más cerca de mis fans y ser más real con ellos. Puedo hablar en OnlyFans de cosas que quizás no podría de otra manera y puedo conectar más con gente como yo. Quiero continuar creando contenido único y colaborando con mis amigos para ofrecer una experiencia divertida para mis fans".

Ahora, después de este tiempo en la plataforma, Tyler ha ofrecido una entrevista a 'E!' donde comenta que la experiencia no ha sido como él esperaba. En parte porque intenta que su contenido tenga siempre una parte artística y no algo tan explícito como muchos otros usuarios hacen.

En el vídeo de arriba puedes encontrar todo lo que ha dicho en este entrevista en la que además también ha hablado de su relación con su exnovia Bella Thorne, quien también tiene una cuenta de OnlyFans.

"Estoy mucho desnudo y quería tener una mente más abierta sobre las redes sociales, así que comencé a publicar", decía el pasado mes de noviembre a Bella.

"Me encanta estar desnudo porque... no naces con ropa, así que quiero salir de la misma manera en que entré. Quiero morir desnudo, y desde 2020 ha sido un poco aterrador, siento que podría morir en cualquier segundo, así que quiero estar listo", explicaba.

Para terminar comentando que él y Thorne siguen teniendo bastante relación: "Bella y yo todavía estamos bastante unidos. Hablo con ella bastante a menudo", afirma. "No he sido el mejor novio en el pasado. Sabes, traté de hacer que algo funcionara y no fue así y se volvió más y más tóxico, así que creo que, en su mayor parte, no creo muchas [mis exs] quieren saber de mí. Trato de mantener algún tipo de paz y respeto".

