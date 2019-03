El título del cuarto episodio de la séptima temporada de 'Juego de Tronos' adelanta una épica batalla

Tras un capítulo de infarto con "The Queen's Justice", 'Juego de Tronos' encara su recta final. Tan sólo quedan 10 episodios para que termine la serie y la séptima temporada llega este próximo domingo a su ecuador con la emisión del cuarto capítulo.

¡CUIDADO! Esta noticia está llena de spoilers.

Después de ver una de las primeras batallas de esta temporada con final inesperado, el segundo enfrentamiento parece que será algo más largo. Por un lado, se encuentran el ejército Dothraki y los Lannister en Casterly Rock. Pero los Caminantes Blancos siguen avanzando sin descanso, aunque de momento habrá que esperar para ver la mayor de las batallas que nunca se ha visto en el universo de 'Juego de Tronos'.

Según sus creadores, el cuarto episodio va a impresionar a los fans de la serie y el quinto no dejará indiferente a nadie. Escenas épicas y sobrecogedoras que van a encantar al público, porque según sentencia Daenerys Targaryen en el avance de "The Spoils of War" ("Botín de guerra" en español), se ha terminado el tiempo para planear la batalla.