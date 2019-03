Una tienda de IKEA reproduce el trono de 'Juego de Tronos' con escobillas de váter

¿Quién no ha dicho cuando va al baño que va a sentarse en el trono? No es el mismo magno asiento en el que vemos a los protagonistas de 'Juego de Tronos' en la última promo lanzada por HBO, pero imaginamos que así es, que nuestro baño es nuestro particular Trono de Hierro.

Pues IKEA ha convertido en realidad el sueño de muchos fans de la serie de HBO y en una tienda en Francia han montado su propio Trono de Hierro. Los empleados de la tienda han colocado las escobillas en torno a un váter a imagen y semejanza de las espadas que componen el anhelado trono de 'Juego de Tronos'.

Pero por si no bastara la mera reproducción del trono más peligroso de cuantos se haya escrito, además acompañaron al montaje de un cartel que decía: "oserez-vous monter sur le trône?", algo así como "¿Te atreves a subir al trono?".