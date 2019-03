'The Inhumans' ficha a Anson Mount ('Hell on wheels') y a un actor de 'Perdidos'

'The Inhumans' empieza a tomar forma. Tras conocerse el fichaje de Iwan Rheon ('Juego de Tronos') para encarnar a Maximus 'El Loco', la cadena ABC comienza a confirmar nuevos fichajes.

Anson Mount, conocido por protagonizar la serie 'Hell on Wheels', se incorpora a 'The Inhumans' para interpretar a Black Bolt (Rayo Negro), el protagonista de la serie de ABC basada en los cómics creados por Stan Lee y Jack Hirby.

"Black Bolt es un personaje cuya profunda complejidad debe transmitirse sin pronunciar una sola palabra, y estoy muy emocionado de tener a Anson a bordo para llevarlo a la vida", dice Scott Buck, productor ejecutivo de la serie.

Pero no es el único actor en unirse a la serie: según ha anunciado Jeff Sneider en la rueda de prensa del Meet the Movie Press, un veterano actor de 'Perdidos' también estará en 'The Inhumans'.

"Es un veterano. No voy a decir si es un hombre o una mujer, es un veterano de 'Lost', que creo va a tener un importante papel en 'The Inhumans'. Hay como 80 personas en 'Lost'. Buena suerte tratando de adivinar" ha dicho dejando a los presentes con la intriga. ¿Quién será? Hagan sus apuestas...