The CW encarga el piloto del remake de 'Embrujadas'

Hace unos meses The CW anunciaba que rescataría la serie 'Embrujadas', pero lo cierto es que no llegó a la fase piloto ya que "no se produjo como esperaba la cadena". En su momento, el presidente de The CW describió el proyecto como "autónomo y muy independiente" sin vínculos con la serie original, que estuvo protagonizada por Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Rose McGowan y Shannen Doherty.

Tal y como cuenta EW, la versión que ahora ha recibido luz verde se establece en la actualidad y se describe como "un reinicio feroz, divertido, feminista” centrado en “tres hermanas en una ciudad universitaria que descubren que son brujas. Entre vencer demonios sobrenaturales, derribar el patriarcado y mantener los lazos familiares, el trabajo de una bruja nunca termina".

Jessica O’Toole y Amy Rardin son productoras y escritoras de esta remodelación para CBS Television Studios, mientras que Jennie Urman ('Jane the Virgin'), el director Brad Silberling y Ben Silverman son los otros productores ejecutivos.