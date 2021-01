El gran error de 'The Big Bang Theory' sobre el Premio Nobel de Sheldon y Amy que ha resuelto 'El Joven Sheldon'

Hace un tiempo os hablábamos del sorprendente detalle que encontramos en el argumento de 'El joven Sheldon'. En un intento por lanzar un guiño a los espectadores, los guionistas cometieron un desconcertante error que influiría en la visión que todos tenemos de relación sentimental que mantienen los personajes de Sheldon Cooper y Amy Farrah Fowler, en la serie original.

Sin embargo, en esta ocasión ha ocurrido totalmente lo contrario, ya que la precuela de 'The Big Bang Theory' ha conseguido arrojar luz a uno de los giros de guion que en su momento se quedaron sin una aparente explicación. Esta precuela que se centra en la adolescencia del joven prodigio Sheldon Cooper, al que da vida el actor Iain Armitage ('Big Little Lies'), nos ha desvelado porqué motivo el Cooper adulto no tuvo unas palabras de agradecimiento para su admirado doctor Sturgis, durante su discurso tras ganar el Premio Nobel.

En uno de los capítulos del ‘spin off’ se destapa que en el último momento, Sturgis decepcionó enormemente a Sheldon. Este doctor fue la persona que introdujo a Cooper en el mundo de la ciencia, quien alimentó la pasión del chaval por ella y el que le convenció para que el adolescente se decantara por la Universidad de East Texas, donde Sturgis trabaja como profesor. ¿Pero qué es lo que ocurrió para que el joven científico no quisiera saber nada más de su maestro?

Pues bien, recién llegado a la universidad texana y después de haber tenido que superar un primer día lleno de complicaciones, para colmo el quinceañero descubre que su máximo apoyo y referente le ha engañado. Pincha corriendo en el video que te adjuntamos en la parte superior de la página, para conocer qué es lo que el Dr. Sturgis le hizo exactamente a Sheldon.

…

Seguro que te interesa:

"Puedo verme a mí mismo": 'El joven Sheldon' visita el lugar más importante en 'The Big Bang Theory'