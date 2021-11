No teníamos ni idea: Steve Carell improvisó este momentazo de 'The Office'

La versión americana de 'The Office' es una de las sitcoms más exitosas que se recuerdan e incluso ahora sigue manteniendo aquella popularidad que ganó, pese a haber terminado hace más de diez años. Y desde que la serie terminase, muchos han sido los fans que han pedido un regreso con un reboot o con un capítulo especial igual que hicieran con 'Friends'.

Aunque todavía parece algo lejano, ya que por el momento nadie ha dado una respuesta a si habrá o no una reunión de 'The Office'. Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de una pequeña reunión del reparto de 'The Office' en el podcast 'Office Ladies', liderado por Jenna Fischer, que era Pam, y su amiga Angela Kinsey, que daba vida a Angela.

En este programa, las actrices se dedican a desvelar algunas curiosidades o detalles que tal vez pasaron desapercibidas para el ojo del espectador. Y ahora ambas han revelado un momento que Steve Carell improvisó totalmente y que nadie esperaba.

Durante el último programa Jenna contó que en el capítulo de la temporada 5 'Dream Team' Steve, que era Michael Scott, improvisó el momento en el que, tras echarse por encima los huevos revueltos, dice: "Ahora tengo huevos en mis crocs". Así recuerda Jenna la escena: "No podíamos hacer que el huevo se desparramase en la misma dirección todas las veces".

Y continúa diciendo: "Por lo que no podía reírme ya que se trataba de una escena de una única toma. Tendríamos que haber vuelto a hacer la toma entera otra vez. No podíamos cortar porque el huevo hubiera sido diferente".

"Creo que los fans pueden ver lo mucho que estoy intentando no reírme. Se puede notar que estoy aguantando muy fuerte para no reírme", termina contando Fischer.

Steve Carell también improvisó el beso a Oscar Núñez en 'The Office'

'The Office' cuenta con muchos momentos improvisados ya que una de las claves para plasmar ese realismo era dejar algo de libertad a los actores. De hecho, el propio Ed Helms, que interpreta a Andrew Bernard, tuvo que improvisar la mayoría de los ruidos tan extraños que hacía en la serie.

Pero el momento que más dejó en shock, no solo a los fans, sino también a los miembros del reparto, fue el beso que Steve Carell, que era Michael Scott, le dio a Oscar Núñez, que interpretaba a Oscar Martínez. En el capítulo de la temporada 3 'Caza de brujas gays' Michael le daba un beso a Oscar.

Este momento no estaba en el guion y de hecho se puede ver como los actores que estaban viendo la escena tratan de aguantarse la risa mientras que otros, simplemente, alucinan con lo que están viendo.

