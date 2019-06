¿Seguirá interpretándola? Sophie Turner se pronuncia sobre un spin-off de Sansa Stark tras 'Juego de Tronos'

EL final de 'Juego de Tronos' dejaba descolocados a sus fans: Daenerys era traicionada y asesinada a manos de Jon Snow, que era desterrado al muro, Bran Stark se convertía en el nuevo rey de Poniente, Arya viajaba al Oeste rumbo a lo desconocido y Sansa se convertía en reina en el norte convirtiendo a Invernalia en independiente. Prácticamente todos los personajes terminaban con un final abierto que ha generado muchas esperanzas en los seguidores que pueden ver en cada uno de ellos un potencial spin-off que continúe narrando la historia de los siete reinos. Sophie Turner ha sido preguntada en una entrevista para The Hollywood Reporter y ha respondido sobre los rumores que apuntan a la continuación de su personaje.

Para la actriz, Sansa Stark le ha aportado muchas cosas en estas ocho temporadas interpretándola: "Es su capacidad de recuperación y su fuerza lo que me voy a llevar conmigo. Nunca me he sentido más empoderada como personaje que con Sansa. Creo que ella se quedará conmigo por el resto de mi vida. Todos mis años formativos los pasé interpretando a Sansa. Creo que incluso si lo intentara, no podría deshacerme de ella".

Preguntada sobre la posibilidad de una continuación, Turner ha sido muy tajante: "No. Es hora de que me despida. Ella terminó en un lugar con el que estoy muy feliz. No lo sé, sería diferente si alguien viniera y dijera: Queremos hacer un spin-off de Sansa, pero estoy bastante segura de que diría que no. Han pasado 10 años de ver crecer a este personaje, y ella ahora está en su gran momento. Estoy segura de que si continuara e hiciera un spin-off, iría simplemente cuesta abajo. Tendría que pasar por otros traumas terribles o algo así, y no quiero hacer eso".

Para ella el final de su personaje es el ideal: "Me encantó el hecho de que mi última frase en toda la serie fuese: "El Norte seguirá siendo un reino independiente como lo fue durante miles de años". La secuencia en la que Sansa se convierte en reina fue la primera que rodó: "Fue realmente empoderador, y fue una excelente manera de comenzar la temporada, sabiendo que Sansa iba a ser la Reina en el Norte y luego a ser la dueña de todo eso".

