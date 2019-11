Sophie Turner ha tenido un año frenético lleno de altibajos. Desde las presiones y problemas con su primera película como protagonista, 'X-Men: Fénix Oscura', hasta su boda con Joe Jonas, la actriz ha decidido tomarse un descanso para reponer fuerzas.

Esto también ha implicado un silencio en redes sociales, donde la intérprete de Sansa de 'Juego de Tronos' solía ser muy activa.

Ahora, la joven de 23 años ha vuelto a Instagram con un Stories que ha maravillado a los fans de su generación. Y es que Sophie ha decidido compartir que estaba disfrutando de 'Lizzie Mcguire Superstar', la película que se hizo tras la serie de Disney Channel. La actriz se ha grabado tumbada viendo la cinta y con un claro mensaje: YES.

Ahora que 'Lizzie Mcguire' vuelve con Hilary Duff y sus demás protagonistas (acabamos de saber que volverá Gordo) parece que Turner está encantada poniéndose al día en Disney+.

¿Te hubieras imaginado alguna vez a la Reina en el Norte cantando 'This is what dreams are made of'?

· · ·

Seguro que te interesa

Sophie Turner afirma que se retira de la actuación para trabajar en su salud mental: "Es un desafío levantarme de la cama"