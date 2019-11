Publicidad

THIS IS WHAT DREAMS ARE MADE OF ¡Es Gordo! Hilary Duff comparte una foto del rodaje de 'Lizzie McGuire' con Adam Lamberg y los fans están enloqueciendo Los fans lo estaban pidiendo a gritos y ya se ha confirmado: ¡Gordo (Adam Lamberg) vuelve a la nueva serie de Lizzie McGuire! Hilary Duff ha publicado una foto de ella junto a su amigo/interés amoroso que tiene cientos de miles de likes en cuestión de minutos, y también han publicado un vídeo donde saludan a los fans. Dale al play y entérate de todo.