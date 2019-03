Sophie Turner sobre el final de 'Juego de Tronos': "Se me pone la piel de gallina cuando pienso en ello"

Sólo quedan seis capítulos para ver el desenlace final de 'Juego de Tronos'. Acaba de empezar el rodaje de la octava y última temporada y sólo unas pocas personas conocen qué ocurrirá. Entre ellas está Sophie Turner, que ha concedido una entrevista para The Hollywood Reporter.

En ella ha declarado que su personaje, Sansa Stark, estará un poco "perdida" en los nuevos episodios. Tras la muerte de Meñique en el último capítulo emitido de la serie de HBO, Sophie Turner dice que Sansa se encuentra "perdida" en la entrevista para The Hollywood Reporter.

"Por primera vez, la vemos muy satisfecha y feliz, pero te preguntas: '¿Qué sigue para Sansa?'", dice Turner, a lo que añade: "¿Dónde están sus motivaciones? Me pregunto si se siente un poco perdida". Además, cuenta que, tras la reunión de los hermanos Stark, no sabe si se preocupa por Invernalia, por su familia o por el ejército de los no muertos.

Turner ya ha leído los guiones finales y asegura en esta entrevista que será "agridulce". "Casi todos rompieron a llorar. Hubo una ovación", asegura la actriz, que dice que al recordarlo "se me pone la piel de gallina cuando pienso en ello".