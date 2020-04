Cuando terminó 'Juego de Tronos', Sophie Turner eligió cuidadosamente su siguiente proyecto, y decidió apostar por 'Survive'.

La serie, de capítulos de solo 8 minutos, ha sido uno de los títulos de cabecera del lanzamiento de Quibi, una nueva plataforma de contenido.

'Survive' arranca con la premisa de Jane, el personaje de Turner, saliendo de una clínica de rehabilitación "para gente rota" y con el plan de suicidarse en el avión de vuelta a casa.

Un accidente en pleno vuelo cambiará los planes de Jane y su vida para siempre, pero para Sophie ha sido la primera vez interpretando a un personaje tan atormentado y con graves problemas mentales, algo que ha afectado a su propia salud mental, según ha contado la actriz a la revista Elle.

"Leí el guión y me enamoré de él. En 'Survive', mi personaje ha estado en rehabilitación casi un año. Y de hecho yo sufro depresión. También tengo ansiedad y trastornos alimenticios. Sentí que ya sabía mucho de ese mundo".

Ante la pregunta de si la serie la ha ayudado con sus propios problemas, Sophie se sincera.

"Supongo, sí, en el momento es muy terapéutico, porque no estoy pensando en mí misma. Pero después, um, no mucho. Lo que ocurre es que... he estado tan obsesionada con retratar los problemas del personaje que no he trabajado en los míos".

