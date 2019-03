Ed Sheeran habla del papel que interpretará en 'Juego de Tronos'

Ed Sheeran protagonizará uno de los cameos de la próxima temporada de 'Juego de Tronos', tal y como se anunció hace unas semanas. El cantante ha hablado sobre su personaje, que sorprendentemente no morirá en la serie de HBO.

El artista continúa sin saber exactamente cuándo aparecerá su personaje en la próxima temporada, pero sí que se sabe con quién compartirá escena: Arya Stark. Ed Sheeran ha contado en una entrevista a 'The Hits Radio's Tom Green' que canta una canción que escuchará el personaje de Maisie Williams, quien se ha declarado una gran fan del cantante.

Maisie Williams y Ed Sheeran | Agencias

"Hago una escena con Maisie Williams. Canto una canción y entonces ella me dice 'Oh, que canción tan bonita'". Tenemos un arsenal de canciones románticas candidatas a tener un hueco en 'Juego de Tronos', podría ser la mítica de "I see fire", una de su nuevo álbum como "Perfect" o "How would you feel" o quizá se decante por una canción totalmente nueva para la ocasión", ha declarado Sheeran en 'The Hits Radio's Tom Green'.

Ed Sheeran se une a la larga lista de músicos que han participado con un cameo en la serie de HBO, como ya hicieron miembros de Coldplay, Snow Patrol, Mastodon, Of Monsters and Men y Sigur Rós. 'Juego de Tronos' estrenará su séptima temporada el próximo 16 de julio.