El vídeo comienza con Shay Mitchell sola en casa y el momento en el que rompe aguas. En el camino al hospital la actriz se preocupa mucho al tener tanto dolor y no sentir al bebé, algo que como ella menciona solo le ha pasado una vez antes y "no fue bueno", refiriéndose a su anterior aborto.

Una vez que llega su médico y pueden comprobar que el bebé está bien, Shay y su pareja Matte Babel se relajan por primera vez. Pero el duro parto no había hecho más que empezar. Después de unas 7 horas de contracciones, el equipo médico decide dar a Shay Oxytocin para acelerar el proceso del parto.

La cámara sigue grabando mientras la joven y su doula Andrey intentan que sobrelleve el dolor. A las 17 horas Shay graba indignada a Matte por estar durmiendo pacíficamente mientras ella está exhausta. El joven lleva una camiseta que pone "no ovaries no opinion (sin ovarios no tienes opinión)". En este punto Shay decide ponerse la epidural.

Entrada la hora 30, Shay intenta descansar después de dos días sin dormir antes de que haga efecto la medicación. Y a las 33 horas desde que rompió aguas, tiene 10 centímetros de dilatación y puede empezar a empujar. En un momento muy emocionante del vídeo en el que solo se escuchan los sonidos, la niña nace y Shay, completamente abrumada, conoce a su hija sin parar de repetir que "es una locura". Pasando a un tono más ameno, la actriz asegura que estaba 99% emocionada de conocer a su hija, y 1% de poder comer de nuevo.

Más tarde, Shay ha estado respondiendo en Instagram a preguntas sobre su gran experiencia: "Mejor experiencia de mi vida. Nada puede prepararte para la sensación de coger a tu bebé en brazos por primera vez", asegura. Otra fan le pregunta "¿te quedaste en shock con los temblores? Por qué las madres no nos avisan de eso". A lo que responde: "Sí me quedé en shock. Considera esto tu aviso, jajaja. Los temblores venían por la fiebre que me dio la epidural, es uno de los efectos secundarios".

También ha añadido que está muy contenta de haberse puesto la epidural y que estuvieron en el hospital dos días desde que nació la pequeña. Aquí puedes ver el vídeo completo.

