Shay Mitchell está a punto de convertirse en madre por primera vez. La actriz de 'Pretty Little Liars' y 'You' comparte en sus redes sociales las felices últimas semanas de embarazo, pero parece que no siempre se ha encontrado bien durante la gestación.

En una entrevista para el blog de Hatch, la actriz ha explicado que ha padecido una depresión preparto durante meses. Todo derivó del hecho de llevar su embarazo en secreto. Como sabrás, la joven intérprete sufrió un aborto espontáneo hace un tiempo, por lo que este segundo intento de convertirse en madre decidió no hacerlo público hasta hace poco.

Así lo ha explicado ella misma: "Los primeros cinco meses de este embarazo fueron muy aislados, y pasé por una depresión severa. Antes tuve un aborto espontáneo y esa experiencia me generó ansiedad sobre compartir las noticias de este embarazo con alguien que no fueran nuestros padres. Con el primer embarazo estaba eufórica y se lo conté a todos a las ocho semanas. Ahora quería estar segura de que este segundo embarazo era viable antes de gritarlo a los cuatro vientos, así que lo escondí durante casi seis meses y me volví muy antisocial. Por lo general soy muy activa y extrovertida, pero en ese momento lo único que hacía era quedarme en casa para evitar miradas y preguntas. Estaba extremadamente sola".

Shay Mitchell cree que es muy importante visibilizar algo como la depresión preparto porque "sentir que estaba sola en mi depresión agravó mi estado de ánimo, pero desde el momento en el que hice pública la noticia, muchas mujeres sienten lo mismo que yo. El embarazo puede ser un momento difícil, especialmente si tienes que ocultarlo. Después de contarlo sentí una enorme ola de alivio y pude por fin disfrutar del embarazo".

En cuanto a cómo lidió en su momento con el hecho de sufrir un aborto espontáneo, Mitchell ha contado en la misma entrevista que "me decía a mí misma que todo sucede por una razón. Que después de un aborto espontáneo llegue un embarazo saludable significa que el primer feto no era viable. A pesar de lo difícil que era comprenderlo cuando pasó, traté de recordarme que había una razón por la cual el embarazo no llegó a término".

