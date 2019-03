Selena Gómez responde a las críticas a la serie 'Por 13 Razones': "Quieras o no, esto es lo que está pasando"

Hace unos días conocimos la triste noticia de que un joven peruano se había suicidado dejando unas grabaciones, claramente inspirado en la serie 'Por 13 Razones'. Unos meses atrás también informamos de que en algunos institutos canadienses no se permite hablar sobre la ficción de Netflix.

Los protagonistas de la serie basada en la novela de Jay Asher, Katherine Langford y Dylan Minnette, se pronunciaron sobre la polémica: "Los temas que estamos tratando son muy, muy sensibles y reales. Apoyo completamente lo que hicimos... El objetivo era iniciar un diálogo sobre el tema".

Selena Gomez, productora de la serie, no se había pronunciado... hasta ahora. La cantante ha declarado en el programa 'Elvis Duran and the Morning Show' que lo que se muestra en la serie pasa todos los días: "Quieras o no quieras verlo, eso es lo que está pasando".

"El contenido es complicado. Es oscuro y tienen momentos que son honestamente muy difíciles de aceptar, y comprendí que estábamos haciendo algo que es difícil. Pero estos chicos de hoy en día están tan expuestos a cosas que nunca hubiese podido si quiera comprender cuando tenía ocho años", ha dicho Selena Gomez.