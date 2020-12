¿Habrá segunda temporada de 'The Flight Attendant'? Así ha respondido Kaley Cuoco

'The Flight Attendant' ha cosechado grandes críticas desde su estreno. A pesar de que el proyecto estaba configurado para contarse como una miniserie al adaptar un libro, se ha especulado acerca de la opción de llevar a cabo una segunda temporada tras el gran éxito que ha tenido.

Ha sido la propia actriz protagonista, Kaley Cuoco, que interpreta a la azafata de vuelo Cassandra Bowden, quien ha dado esperanzas sobre una posible continuación del proyecto.

En una aparición en el programa Watch What Happens Live, Cuoco ha sido preguntada acerca de si habrá una segunda temporada, a lo que ha respondido con rotundidad: "Eso espero".

Después, matizaba las condiciones iniciales del proyecto, que en un principio no iba a dar pie a una continuación. "Iba a ser una serie limitada, pero en realidad nos gustaría hacer una segunda temporada".

Sin duda, podría tratarse de una gran noticia para aquellos espectadores que han disfrutado de las aventuras de esta particular azafata, y no sería la primera vez que un proyecto limitado se expande más allá del libro original, como pasó con 'Big Little Lies'.

