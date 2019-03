Un seguidor de 'The Walking Dead' publica un obituario de la víctima de Negan

A Glenn le conocimos desde los primeros capítulos de 'The Walking Dead'. No es de extrañar que su muerte haya impactado a todos los seguidores de la serie de AMC. El estreno de la séptima temporada este domingo en la cadena estadounidense ha dejado en shock a muchos de ellos, ya que Glenn (interpretado por Steven Yeun) moría tras una brutal paliza de Negan y su Lucille. Un seguidor de la serie ha querido rendir un homenaje al personaje que le ha acompañado durante siete temporadas y ha publicado un sentido obituario en un diario de Arkansas. "En lugar de flores, la familia pide que cualquiera que pueda les AYUDE A DERROTAR A NEGAN para honrar su memoria" puede leerse en el obituario que ha compartido en su cuenta de Twitter.

La revista de Entertainment Weekly también ha rendido su propio homenaje al personaje, dedicando su portada al actor Steven Yeun, con una entrevista en exclusiva.

"No sé si aún lo he procesado del todo", dice el actor en EW. "Fue una sensación de alivio por un capítulo que se cerraba, una sensación de logro por mi parte mirando atrás y viendo todas las cosas de las que he sido parte, una sensación de tristeza por no poder trabajar con toda esta gente de la misma forma, y una sensación de confusión por no saber donde colocarlo todo teniendo que mantenerlo en secreto".