Samantha se queda fuera: 'Sexo en Nueva York' confirma una nueva serie con sus protagonistas pero sin Kim Cattrall

La propia Sarah Jessica Parker ha confirmado que la nueva serie de 'Sexo en Nueva York' va viento en popa en HBO Max, y ya tiene título, 'Just like that', y primer teaser.

La nueva serie volverá a las vidas de Carrie, Miranda y Charlotte mientras "siguen su camino por la complicada realidad de la vida y las amistades de sus 30 hacia la realidad aún más complicada de la vida y las amistados en sus 50".

Después de muchos rumores y que se avivara la polémica de la mala relación con la cuarta protagonista, Kim Cattrall, se ha confirmado que ésta no formará parte del revival. Si el personaje de Samantha será reemplazado o cómo explicarán su ausencia, aún está por ver.

'Just like that' contará con 10 episodios y su producción está prevista en Nueva York para esta primavera.

Seguro que te interesa

'Sexo en Nueva York': Kim Cattrall reabre la 'pelea' con Sarah Jessica Parker con estas incendiarias declaraciones