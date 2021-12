Sam Heughan cuenta cómo supo que iba a ser Jamie Fraser en 'Outlander': "Me puse a gritar"

La temporada 6 de 'Outlander' se estrena el próximo 6 de marzo de 2022. Una fecha que los fans de la serie basada en las novelas de Diana Gabaldon están esperando con muchas ganas.

Y es que, al final entre la temporada 5 y la 6 ha habido un tiempo de droughtlander de casi dos años. Una espera muy larga y que ha tenido muchas complicaciones debido a la pandemia.

Ahora, Sam Heughan ha ofrecido una entrevista a 'Good Morning America' donde ha comentado algunos detalles de esta nueva temporada: "Estoy tan feliz de que volvamos a estrenar después del 'droughtlander'".

"Es 'Outlander', hay de todo ahí", dice sobre lo nuevos episodios. "Es historia, romance, aventura. Es una temporada más corta debido a la COVID y algunos de los desafíos que enfrentamos, pero los episodios son más largos, algunos de ellos lo son, y es simplemente una gran temporada. Es oscura, emocionante, a los fans les va a encantar".

Sam Heughan cuenta cómo descubrió que el papel de 'Outlander' era suyo

Además, Sam Heughan también ha confesado cómo fue el momento en el que le dijeron que el papel de Jamie Fraser era, finalmente, para él: "Oh Dios, sí, bueno, estaba... bueno, fue hace mucho tiempo, ¡casi ocho años!", explica.

"Cuando me enteré por primera vez estaba en una tienda de comestibles en Londres y tenía una bolsa llena de comida, mi representante me llamó y me dijo que finalmente había conseguido el trabajo", recuerda.

Sam Heughan, Jamie Fraser en 'Outlander' | Getty

Para después detalla su reacción: "Dejé caer la comida y me puse a gritar a todo pulmón, y creo que probablemente también maldije mucho", dice entre risa.

"Pero siendo un buen escocés quedé con todos mis amigos y lo celebramos durante un par de días, creo, ¡fue muy divertido!", concluye.

