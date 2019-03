Ross Geller de 'Friends' predijo hace años el "San Junipero" de 'Black Mirror'

Con 10 temporadas, 'Friends' está repleta de curiosidades y "predicciones". Una de las últimas de las que nos hemos dado cuenta es que parece ser que Ross "inventó" San Junipero, ese idílico lugar que protagoniza un capítulo de la última temporada de 'Black Mirror' en Netflix.

Precisamente es la plataforma la que ha compartido un vídeo con esta teoría que cuenta el personaje de David Schwimmer en la comedia de NBC. Titulado "The One where Ross invents San Junipero" (en el que Ross inventa San Junipero).

En ese capítulo, Ross le explica a Chandler (Matthew Perry) la trama de un libro que termina de leer: "Llegado el año 2030, habrá ordenadores que podrán manejar las mismas funciones que un cerebro humano. Así que, teóricamente, podrías descargar todos tus pensamientos y recuerdos en un ordenador y vivir para siempre como una máquina".

El usuario de YouTube LeoP2008 comenta la "profecía" de 'Friends': "Nunca pensé que sería posible, pero de alguna forma 'Black Mirror' también ha conseguido hacer de 'Friends' (una serie) terrorífica y apocalíptica".