Rose McGowan ataca a su compañera de 'Embrujadas' Alyssa Milano

Alyssa Milano sigue sin hacer amigos entre sus excompañeros de la mítica serie 'Embrujadas', y eso que la ficción terminó hace ya once años. Todos conocemos que durante el rodaje la actriz Shannen Doherty, Prue Halliwell, abandonó la serie debido a su mala relación con Milano, quien daba vida a Phoebe.

Pues bien, ahora es la sustituta en la ficción de Doherty la interprete Rose McGowan, que representaba el papel de Paige, quien se ha mostrado en contra de Alyssa atacándola con una serie de mensajes a través de Twitter.

El motivo se debe a la amistad que Alyssa Milano comparte con la exmujer de Harvey Weinstein, Georgina Chapman. Recordemos que Rose fue una de las primeras actrices en denunciar el abuso que sufrió por parte del magnate de Hollywood.

Toda esta polémica viene después que Alyssa ofreciera una entrevista en la que comentaba cómo estaba llevando la ex de Weintein todo el escándalo que ha surgido: "Georgina lo está llevando bien... es una mujer alucinante y su prioridad ahora mismo es concentrarse en criar a sus hijos lo mejor posible dada la situación" ... "Ha pasado por cosas muy oscuras. Está muy triste. Esto no es fácil para ella, pero no solo pienso que saldrá de esta, sino que se lo merece. Es una buena mujer", decía al respecto.

Unas palabras que han sentado como un jarro de agua fría a su excompañera quien le ha dedicado estos mensajes a través de su cuenta personal en la red social: "Me haces vomitar. Acabas de recordarle a mi cuerpo el asalto. Bien hecho, falsa".

Y añade más tarde: "Alyssa, a lo mejor tú y Georgina podéis llamar a Camille Cosby", haciendo alusión a la mujer de Bill Cosby, a quien se le acusa de ser conocedora de los hechos por los que se le acusa a su marido.