La reunión de 'Friends' revela la mítica escena de Joey que acabó con Matt LeBlanc en el hospital

Si hay una pareja que nos dio grandes momentos en 'Friends' fue la de Chandler y Joey, una amistad que se sigue recordando como una de las más memorables de la televisión.

Durante la esperada reunión de los protagonistas, Matt LeBlanc cuenta la precisa escena en la que se lesionó y tuvieron que llevarlo al hospital, y es uno de los capítulos más aclamados de la serie.

Se trata de 'En el que nadie está listo' de la tercera temporada. Joey y Chandler comienzan a pelearse por el sillón de casa de Monica y Rachel y la cosa se desmadra.

Matt LeBlanc cuenta la lesión que sufrió en 'Friends' | HBO Max

En 'Friends: The Reunion', Matt recuerda a sus compañeros el momento en el que el hombro se le desencajó, intentando hacer la escena donde Joey sale corriendo y se lanza al sillón para que no se siente Matthew Perry.

"Lo rodamos tres veces y salió a la perfección. Solo Dios sabe por qué lo tuvimos que rodar una cuarta vez", comenta la creadora Marta Kauffman.

"Fui a saltar por encima de la mesa y, no sé cómo, tropecé. Y se me levantaron las piernas en el aire y se me salió el hombro de la cuenca", cuenta LeBlanc, mientras se ve la escena en cuestión y a las actrices les cuesta mirar.

"Llegaron todos los paramédicos y tuvieron que llevarlo al hospital, así que tuvimos que terminar el rodaje", añade el creador David Crane.

Incluyeron su cabestrillo en la serie

El momento del accidente de Joey, revelado en la reunión de 'Friends' | HBO Max

Debido a la lesión de LeBlanc, los guionistas añadieron a la trama un accidente para justificar su cabestrillo.

Y como no podía ser de otra forma, hicieron que Joey se lesionase por saltar en la cama lo que dio lugar a infinidad de bromas. Lo bueno es que parece que ha pasado el tiempo suficiente para que LeBlanc lo recuerde riendo y con cariño.

