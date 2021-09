Samara Weaving es una de las protagonistas de la nueva serie thriller del creador de 'Big Little Lies', David E. Kelly.

En 'Nine Perfect Strangers' un grupo de personas con problemas en sus vidas son capitaneados (o manipulados) por una inquietante Nicole Kidman que tiene el propósito de ayudarles a cambiar radicalmente su vida y "sanar" con medios poco convencionales.

Mientras que cada capítulo aumenta un poco más la tensión entre los huéspedes de este centro de bienestar, uno de los temas que más se están comentando es lo diferente que aparece Samara Weaving, ¿qué se ha hecho en la cara?

Los retoques faciales de Samara Weaving en 'Nine Perfect Strangers'

Sam Weaving es una estrella en ciernes que ya ha deslumbrado con sus papeles en 'Noche de bodas', 'Tres anuncios en las afueras' o 'The Babysitter'.

Sin embargo, en su papel de Jessica en 'Nine Perfect Strangers' a muchos les ha costado reconocerla por lo diferente que está su cara, incluidos sus propios compañeros de reparto. Y es que Weaving interpreta a una joven influencer con dismorfia y con trastornos derivados de vivir con la presión de las redes sociales.

La propia actriz ha contado que, para transformarse físicamente en su personaje, tuvo que pasar por un largo proceso de retoque.

"El primer día de rodaje, cuando hicimos las pruebas de cámara, tenía mucho bronceador falso y uñas realmente largas. Tenía unos hilos tirando de mi cara para tener ese aspecto de lifting, y dientes falsos. Y el equipo de maquillaje hizo un trabajo increíble en darle a mis labios ese aspecto hinchado", revela a Digital Spy.

Tras este cambio radical, Sam cuenta: "Nadie me reconoció. Mi móvil no se desbloqueaba con mi cara. Regina Hall no me conoció para nada. Se quedó en plan, '¿esa quién es?'", afirma.

"Las reacciones de todos y su comportamiento cambió basado en mi apariencia, incluso aunque sabían que yo no era Jessica. Eso definitivamente me ayudó, porque era muy interesante ver cómo otra gente la percibía y usar eso, estaba como en un escaparate", añade la actriz.

'Nine Perfect Strangers' se emite en Prime Video con un capítulo nuevo cada semana.

