La reacción de la mujer de Chris Noth tras descubrir las acusaciones de agresión sexual contra el actor de 'Sexo en Nueva York'

Hace unos días salía a la luz el testimonio de dos mujeres donde narraban que el actor Chris Noth las había agredido sexualmente. Se trataba de relatos distintos en el tiempo, una en el año 2004 y otro en 2015, que puedes conocer aquí.

Chris Noth se convirtió en uno de los actores más famosos de los años 2000 por dar vida a Mr. Big en 'Sexo en Nueva York', personaje que ha vuelto a estar de actualidad tras aparecer en la secuela de la serie, 'And Just Like That'.

Chris Noth mandó un comunicado donde aseguraba que esta información no era cierta a 'THR': "Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuados. Es difícil no cuestionar el momento en que salieron estas historias. No sé con certeza por qué están saliendo a la superficie ahora, pero sí sé esto: no agredí a estas mujeres".

Chris Noth y su mujer Tara Wilson | Getty

La reacción de su mujer

Ahora, un amigo cercano al actor ha hablado con 'The U.S Sun' donde habla de cómo se encuentra la mujer de Chris Noth ante la polémica.

El actor conoció a su esposa, Tara Wilson, en el año 2001 cuando era camarera de The Cutting Room, un local en Nueva York propiedad del intérprete.

Tara y Chris se convirtieron en padres de su primer hijo Orion en el año 2008 pero no fue hasta el 2012 cuando se dieron el 'sí, quiero'. Wilson de 42 años y Noth de 67 tuvieron recientemente a su segundo hijo, Keats, quien ahora tiene 18 meses.

Esta fuente comenta que es muy probable que Tara desconociese que Chris le era infiel: "Puede que no sea monógamo, hemos establecido que su esposa no lo sabía".

"En todo caso, él es culpable de eso. Ella está en Los Ángeles y está muy molesta... no le va bien. Planearon pasar la Navidad juntos, pero eso ahora se desconoce", explica sobre la situación actual de la pareja.

Para después salir en defensa de su amigo: "Hay dos lados en cada historia y la gente necesita saber esto antes de juzgar".

"El Chris que he conocido no es el Chris que describen estas mujeres.Todos sus amigos lo apoyan. Es un coqueteo, pero no un sórdido. No es un Weinstein. Le creo y creo que no fue como se dice que es retratado", afirma.

Además, el medio ha hablado con su representante quien explica que Chris Noth "no está bajo investigación en este momento" por las acusaciones de agresión sexual en su contra, tal y como dijo la policía.

"Chris solo supo que la historia saldría hace unos días", dice. Para añadir cómo se encuentra: "Está completamente desconcertado y sorprendido. Está absolutamente consternado por estas acusaciones, y muy confundido en cuanto a por qué están surgiendo ahora, tan cerca del reboot", dice sobre que hayan hablado ahora que ha vuelto la serie

"Ha habido numerosas oportunidades cuando salieron las películas, por lo que no puede entender la situación", declara sobre las películas de 'Sexo en Nueva York'.

Una tercera víctima habla

En medio de todo este revuelo se ha conocido el caso de una tercera mujer que ha relatado al 'Daily Beast' que el actor también la habría agredido en 2010 cuando trabajaba de camarera en Nueva York.

"La historia es una completa fabricación y los hechos relatados son como la lectura de una mala ficción", dice su . "Tal y como afirmó Chris ayer, él nunca cruzaría esa línea".

Chris Noth se queda sin agencia de representante

Hace menos de un año que Chris Noth había firmado con una nueva agencia que llevaba su carrera, A3 Artists Agency. Pero tras conocer las acusaciones de agresión sexual han decidido prescindir de él

"Chris Noth ya no es un cliente", son las palabras que han hecho públicas la agencia.