¿Quieres aprender a hablar Dothraki como en 'Juego de Tronos'? Ya es posible

A sólo unos meses del estreno de la séptima temporada de 'Juego de Tronos', la Universidad californiana de Berkeley ha anunciado que este verano contará con un curso de 40 horas en las que se impartirán Dothraki y Alto Valyro.

La asignatura se llamará 'The Linguistics of Game of Thrones and the Arte of Language Invention' (Las lingüísticas de 'Juego de Tronos' y el arte de crear un lenguaje) y será impartida por el propio creador del idioma de la Casa Targaryen para la serie de HBO, David J. Peterson.

El curso se impartirá desde el 22 de mayo al 30 de junio y estará destinado para todos aquellos seguidores de la serie que quieran aprender el idioma y que además tengan una buen manejo de la lingüística ya que no es sencillo.

Hace unos días HBO publicó nuevas imágenes de la séptima temporada dónde se podía ver a algunos de sus protagonistas como Kit Harington, Emilia Clarke, Peter Dinklage y Maisie Williams entre otros. Imágenes que desvelaron secretos esta próxima temporada. La séptima temporada de 'Juego de Tronos' llegará a la cadena estadounidense el próximo 16 de julio.